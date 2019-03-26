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"Нам хорошо, мы спим": брат погибшего в ДТП в Одессе мажора выложил фото с похорон

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В Одессе похоронили погибшего в ДТП сына известного бизнесмена Газанфара Гаджиева 22-летнего Шамиля Гаджиева.

Брат погибшего Рамиль Гаджиев опубликовал в Instagram фото с похорон брата. На показанных в сети снимках парень лежит в обнимку с телом брата.

"Нам хорошо, мы спим", – так коротко подписал фото Гаджиев.

Также брат погибшего показал фото с гробом на кладбище: "Моя любовь на вечность".

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"Брат мой, следующее наше рукопожатие будет в раю", – подписал Гаджиев фото, на котором держит за руку погибшего.

Похороны Шамиля Гаджиева

Похороны Шамиля Гаджиева

Скриншот

Похороны Шамиля Гаджиева

Похороны Шамиля Гаджиева

Скриншот

Похороны Шамиля Гаджиева

Похороны Шамиля Гаджиева

Скриншот

Похороны Шамиля Гаджиева

Похороны Шамиля Гаджиева

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 24 марта в Одессе автомобиль BMW X6 врезался в припаркованную машину, затем влетел в столб и загорелся. В результате ДТП 33-летняя пассажирка машины погибла на месте. 22-летний водитель был доставлен в реанимационное отделение местного госпиталя, где впоследствии скончался.

  • За рулем BMW был Шамиль Гаджиев. Погибшая пассажирка – Виктория Кравченко, дочь бывшего владельца одесской гостиницы "Моцарт".

  • Также в сети появилось видео момента столкновения автомобиля BMW X6 с Porsche в Одессе в ночь на 24 марта, в результате чего погибли Гаджиев и Кравченко.

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Место
УкраинаОдесса
Теги
ДТПДТП в Одессе
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