"Нам хорошо, мы спим": брат погибшего в ДТП в Одессе мажора выложил фото с похорон

В Одессе похоронили погибшего в ДТП сына известного бизнесмена Газанфара Гаджиева 22-летнего Шамиля Гаджиева.

Брат погибшего Рамиль Гаджиев опубликовал в Instagram фото с похорон брата. На показанных в сети снимках парень лежит в обнимку с телом брата.

"Нам хорошо, мы спим", – так коротко подписал фото Гаджиев.

Также брат погибшего показал фото с гробом на кладбище: "Моя любовь на вечность".

"Брат мой, следующее наше рукопожатие будет в раю", – подписал Гаджиев фото, на котором держит за руку погибшего.

Похороны Шамиля Гаджиева Скриншот

Похороны Шамиля Гаджиева Скриншот

Похороны Шамиля Гаджиева Скриншот

Похороны Шамиля Гаджиева Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

24 марта в Одессе автомобиль BMW X6 врезался в припаркованную машину, затем влетел в столб и загорелся. В результате ДТП 33-летняя пассажирка машины погибла на месте. 22-летний водитель был доставлен в реанимационное отделение местного госпиталя, где впоследствии скончался.

За рулем BMW был Шамиль Гаджиев. Погибшая пассажирка – Виктория Кравченко, дочь бывшего владельца одесской гостиницы "Моцарт".

Также в сети появилось видео момента столкновения автомобиля BMW X6 с Porsche в Одессе в ночь на 24 марта, в результате чего погибли Гаджиев и Кравченко.

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