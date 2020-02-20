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20 февраля • обновлено в 14:24
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"Накурился до соплей и потерялся": в сеть попало видео допроса террориста "ДНР"

4.2т
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В сеть слили видео допроса террориста "ДНР", на котором он рассказывает украинским защитникам, как оказался на их территории и о своей наркозависимости.

Ролик опубликовал на своей странице в Twitter блогер под ником "Донбасский Отец" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Боевик рассказывает, как проводят свой досуг так называемые "защитники" в "ДНР", – подписал кадры автор.

В частности, свое появление на территориях, контролируемых Объединенными силами, террорист объяснил нетрезвым состоянием и дезориентацией.

Террорист "ДНР"

Террорист "ДНР"

Скриншот видео

"Потерялся. Докурился до зеленых соплей и потерялся. Я вышел из машины, разгрузился, документы сдал – и понеслась. Сейчас есть такая чудо-штука – Telegram, интернет-магазины. Все, что хочешь, – заплатил деньги, в любой точке города", – рассказал оккупант.

Также он признался, что для закупки наркотиков лично созванивается с диллерами либо списывается с ними в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте".

"Пересеклись, я ему бабки дал, он пошел. В "телегу" зашел: что там надо? Цветов давай грам. Все, бабки зарядили, пошел "клад" снял", – разговорился террорист-наркоман.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ДНР террористы "ДНР"
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Перепил Недо
Перепил Недо
Курточка зачетная-отличная мишень.
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Andria Viktor
Andria Viktor
Не сомневаюсь,что воюют отбросы,норм.пацаны пьют пиво и трах.девочек.
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