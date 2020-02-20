"Накурился до соплей и потерялся": в сеть попало видео допроса террориста "ДНР"

В сеть слили видео допроса террориста "ДНР", на котором он рассказывает украинским защитникам, как оказался на их территории и о своей наркозависимости.
Ролик опубликовал на своей странице в Twitter блогер под ником "Донбасский Отец" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Боевик рассказывает, как проводят свой досуг так называемые "защитники" в "ДНР", – подписал кадры автор.
В частности, свое появление на территориях, контролируемых Объединенными силами, террорист объяснил нетрезвым состоянием и дезориентацией.
Террорист "ДНР"
Скриншот видео
"Потерялся. Докурился до зеленых соплей и потерялся. Я вышел из машины, разгрузился, документы сдал – и понеслась. Сейчас есть такая чудо-штука – Telegram, интернет-магазины. Все, что хочешь, – заплатил деньги, в любой точке города", – рассказал оккупант.
Также он признался, что для закупки наркотиков лично созванивается с диллерами либо списывается с ними в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте".
"Пересеклись, я ему бабки дал, он пошел. В "телегу" зашел: что там надо? Цветов давай грам. Все, бабки зарядили, пошел "клад" снял", – разговорился террорист-наркоман.
#Боевик рассказывает, как проводят свой досуг так называемые "#защитники" в #ДНР". pic.twitter.com/Z5mNm1AbPY— Донбасский Отец (@godfatherdonbas) February 20, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL:
в рядах российских террористов "ДНР" началась эпидемия опасной инфекционной болезни – зафиксированы массовые случаи заражения туберкулезом.
А в конце октября на Донбассе был зафиксирован массовый случай заболевания СПИДом среди террористов одного из полков самопровозглашенной "ДНР".
Напомним, что бывший главарь террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) назвал "лидеров" преступной псевдореспублики "мерзкими уголовниками и наркоманами".
В декабре 2019 года данные контрольно-проверочной комиссии органов управления "армейских корпусов" террористов подтвердили, что ряды оккупантов на Донбассе все чаще стали пополнять наемники с судимостями, наркотической и алкогольной зависимостью.
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