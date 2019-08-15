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Накрывают минами: террористы "Л/ДНР" нагло нарушили перемирие

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Террористы "Л/ДНР", вопреки Минским договоренностям и перемирию, 14 августа обстреляли минами поселок Новолуганское и Зайцево.

Обстрелы были зафиксированы в промежутке с 18:56 до 19:40 украинской стороной общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

"Вооруженные формирования Российской Федерации коварно 14 августа, в период с 18:56 до 19:40, осуществили обстрел населенного пункта Новолуганское, применив запрещенное Минскими договоренностями оружие, а именно: минометы 120-го калибра. В общем противник выпустил девять мин. Установлено, что огонь оккупанты вели с оккупированного Байрака", – говорится в заявлении.

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Минометный обстрел

Минометный обстрел

"Депо"

Кроме того, 14 августа, около 19 часов, российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Зайцево со стороны Гольмовского. Они применили семь мин 120-го и две мины 82-го калибра, а также автоматический гранатомет, что также является грубым нарушением объявленного перемирия и Минских договоренностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа террористы на Донбассе 13 раз проводили обстрел позиций ВСУ. В результате этого погиб один украинский военный. В штабе отметили, что боец умер в результате обстрела опорных пунктов в районе хутора Вольного. Защитник получил ранения, несовместимые с жизнью.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
ДНР
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