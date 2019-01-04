Накрыло десятки машин: в Крыму сошла мощная лавина

На Ай-Петри в аннексированном Крыму 4 января сошла лавина, из-за чего движение транспорта было заблокировано.
В паблике "Подслушано Судак" очевидцы отметили, что на дороге образовалась огромная пробка, а ситуация с погодой ухудшилась из-за ветра и снега.
"Дикие люди без полного привода, без цепей, на летней резине стоят и не двигаются. Им помогают, вытягивают по очереди, но это не помогает", "На Ай-Петри, наверху, сидим ждем помощи от спасательных служб, спуска с горы нет, дорогу завалило снегом и, дороги нет", — рассказали очевидцы.
forpost.sevastopol / instagram
В свою очередь, в российском управлении МЧС по Крыму рассказали, что спасатели отправились расчищать дорогу после схода лавины.
"В 18:50 поступило сообщение о том, что на участке дороги Ялта – Ай-Пери сошел снежный ком, в результате чего движение транспортных средств было остановлено. По состоянию на 19:30 проблемные участки обрабатываются, движение транспортных средств осуществляется", – сказано в сообщении.
Также в соцсетях добавили, что с Ай-Петри сошли 6 лавин, транспорт сам выбраться не мог, а снег накрыл много машин.
forpost.sevastopol / instagram
Лавины сошли сегодня на трассу на подъеме на гору Ай-Петри. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Крыму. "На дорогу Ялта – Ай-Петри сошел снежный ком. Жертв и пострадавших нет. Сотрудники МЧС привлечены к расчистке трассы", – сообщили в пресс-службе МЧС. Представитель управления ГО и ЧС администрации Ялты Валерий Волынец уточнил, что всего на трассу сошли две лавины. "Две лавины сошли около 18.00 в районе так называемой верхней полки – между вторым и третьим поворотами шоссе, засыпав примерно 80 метров полотна", – сообщил Волынец. По данным госпредприятия "Крымавтодор", из-за схода снега на трассу на плато Ай-Петри застряли более сотни автомобилей. "Более сотни автомобилей сейчас находятся на плато и ожидают, когда будет расчищена трасса. Ликвидацией последствий схода лавины в данное время занимаются сотрудники "Крымавтодора" и четыре единицы спецтехники", – добавили в пресс-службе предприятия. #Крым #айпетри #лавина #мчс #автомобиль#новости#новости_ФС
Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в российском Приэльбрусье мощная лавина накрыла часть автостоянки на поляне Азау.