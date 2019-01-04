Накрыло десятки машин: в Крыму сошла мощная лавина

На Ай-Петри в аннексированном Крыму 4 января сошла лавина, из-за чего движение транспорта было заблокировано.

В паблике "Подслушано Судак" очевидцы отметили, что на дороге образовалась огромная пробка, а ситуация с погодой ухудшилась из-за ветра и снега.

"Дикие люди без полного привода, без цепей, на летней резине стоят и не двигаются. Им помогают, вытягивают по очереди, но это не помогает", "На Ай-Петри, наверху, сидим ждем помощи от спасательных служб, спуска с горы нет, дорогу завалило снегом и, дороги нет", — рассказали очевидцы.

forpost.sevastopol / instagram

В свою очередь, в российском управлении МЧС по Крыму рассказали, что спасатели отправились расчищать дорогу после схода лавины.

"В 18:50 поступило сообщение о том, что на участке дороги Ялта – Ай-Пери сошел снежный ком, в результате чего движение транспортных средств было остановлено. По состоянию на 19:30 проблемные участки обрабатываются, движение транспортных средств осуществляется", – сказано в сообщении.

Также в соцсетях добавили, что с Ай-Петри сошли 6 лавин, транспорт сам выбраться не мог, а снег накрыл много машин.

forpost.sevastopol / instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в российском Приэльбрусье мощная лавина накрыла часть автостоянки на поляне Азау.