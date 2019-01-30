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Накрыли засаду и уничтожили ''КамАЗ'': ВСУ устроили террористам ад на Донбассе

10.3тЧитать материал на украинском

На Донбассе во вторник, 29 января, российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. По данным разведки, четыре оккупанта уничтожили, шестеро получили ранения, сообщает пресс-центр ООС.

Украинские подразделения подавляли вражеский огонь, используя дежурные огневые средства.

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Накрыли засаду: ВСУ устроили террористам ад на Донбассе

Пресс-центр ООС

Кроме того, украинские защитники уничтожили военный грузовик "КамАЗ" с вооружением и материально-техническими средствами противника. Также в ходе разведывательных мероприятий на Докучаевском направлении было обнаружено и ликвидировано засаду противника и захвачено: ПТРК "Фагот" – 1шт .; РПГ-18 –1шт .; НСВ-12,7 "Утес" – 1 шт.

Накрыли засаду: ВСУ устроили террористам ад на Донбассе

"За успешное выполнение боевой задачи личный состав разведывательной группы представлен к наградам. Объединенные силы продолжают контролировать ситуацию и принимать меры по повышению устойчивости обороны и эффективного противодействия врагу", – сказано в сообщении.

Накрыли засаду: ВСУ устроили террористам ад на Донбассе

Пресс-центр ООС

Накрыли засаду: ВСУ устроили террористам ад на Донбассе

Пресс-центр ООС

Накрыли засаду: ВСУ устроили террористам ад на Донбассе

Пресс-центр ООС

Накрыли засаду: ВСУ устроили террористам ад на Донбассе

Пресс-центр ООС

Накрыли засаду: ВСУ устроили террористам ад на Донбассе

Пресс-центр ООС

Накрыли засаду: ВСУ устроили террористам ад на Донбассе

Пресс-центр ООС

Накрыли засаду: ВСУ устроили террористам ад на Донбассе

Пресс-центр ООС

Накрыли засаду: ВСУ устроили террористам ад на Донбассе

Пресс-центр ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине создали резервную танковую бригаду, бойцы которой будут задействованы в случае открытой агрессии против государства.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
«Разведка ДНР узнала о массовом переходе ВСУ от алкоголя к наркотикам. Наряду с незначительным снижением употребления алкоголя украинскими боевиками в Донбассе, растет употребление карателями наркотических средств. Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов. Он отметил, что высшие должностные лица украинских вооруженных формирований не раз заявляли о повышении качества поставляемого в зону боевых действий «биологического материала», а также об уменьшении процента алкозависимых военнослужащих по сравнению с 2014-2015 годами. «В какой-то мере Полторак, Муженко и Наев правы. Уменьшение количества алкоголиков в рядах украинских вооруженных формирований есть, но очень незначительное. Однако в последнее время наблюдается тенденция перехода украинских боевиков на более эффективные средства изменения состояния сознания. К примеру, наркотические вещества, которые массово поставляются в зону боевых действий украинскими волонтерами в обмен на оружие и боеприпасы», — сказал Безсонов и уточнил, что самая тяжелая в этом плане ситуация сложилась в 58-й мотопехотной, 128-й горно-штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригадах ВСУ. «В этих вооруженных формированиях на наркотиках «сидят» до восьмидесяти процентов военнослужащих, занимающих оборону на передовых позициях. Находясь в абсолютно неадекватном состоянии, наркозависимые боевики ежедневно обстреливают населенные пункты республики», — подытожил Безсонов. Ранее, 18 января в оккупированном Счастье двое подростков попали в реанимацию центральной больницы города после приема наркотиков, купленных у боевика ВСУ. Напомним, осенью проверка в 58-й бригаде ВСУ выявила половину военнослужащих-наркоманов. В начале октября проведенная в одной из бригад ВСУ, дислоцирующихся в Мариуполе, проверка установила факт употребления наркотических веществ целым взводом. Однако, воспользовавшись коррупционной схемой, командир бригады договорился с правоохранителями, чтобы они арестовали всего одного боевика вместо всей бригады. Ранее командир взвода 36-й бригады морской пехоты оккупационных украинских войск в Донбассе в состоянии наркотического опьянения застрелил своего подчиненного и подорвался на минном поле ВСУ при попытке перейти линию разграничения. 26 сентября командование ДНР рассказало о наркомании и неуставных отношениях в рядах ВСУ. 9 сентября в Киеве полиция задержала торговавших наркотиками боевиков ВСУ.»
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Вперёд Смотрящий
Вперёд Смотрящий
Чем ближе выборы, тем больше побед.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Мля в штате обоза стопудово прцюе говорящая каска тымчука!!!!! Обоз в месте с каской тымчука, таки уничтожат еще одну бурятскую дивизию, бронетанковой подводной кавалерии!
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