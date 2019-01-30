Накрыли засаду и уничтожили ''КамАЗ'': ВСУ устроили террористам ад на Донбассе

На Донбассе во вторник, 29 января, российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. По данным разведки, четыре оккупанта уничтожили, шестеро получили ранения, сообщает пресс-центр ООС.

Украинские подразделения подавляли вражеский огонь, используя дежурные огневые средства.

Пресс-центр ООС

Кроме того, украинские защитники уничтожили военный грузовик "КамАЗ" с вооружением и материально-техническими средствами противника. Также в ходе разведывательных мероприятий на Докучаевском направлении было обнаружено и ликвидировано засаду противника и захвачено: ПТРК "Фагот" – 1шт .; РПГ-18 –1шт .; НСВ-12,7 "Утес" – 1 шт.

"За успешное выполнение боевой задачи личный состав разведывательной группы представлен к наградам. Объединенные силы продолжают контролировать ситуацию и принимать меры по повышению устойчивости обороны и эффективного противодействия врагу", – сказано в сообщении.

Пресс-центр ООС

Пресс-центр ООС

Пресс-центр ООС

Пресс-центр ООС

Пресс-центр ООС

Пресс-центр ООС

Пресс-центр ООС

Пресс-центр ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине создали резервную танковую бригаду, бойцы которой будут задействованы в случае открытой агрессии против государства.

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