"Наконец этот вулкан взорвался": бывший топ-чиновник рассказал о схемах на рынке перевозок и перестрелке в Броварах

Большая часть рынка пассажирских перевозок в Украине находится в тени, а сама модель его работы напоминает ситуацию в Африке.

Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил экс-замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава. По его словам, перестрелка в Броварах – следствие действующего регулирования рынка автобусных перевозок.

"Подобные ситуации с меньшей степенью накала страстей происходят на этом рынке регулярно. Событие в Броварах – следствие действующего регулирования рынка автобусных перевозок, проявление хаоса, который у нас на рынке автобусных перевозок наблюдается не первое десятилетие. Просто наконец этот вулкан взорвался. Мне бы хотелось, чтобы это событие привело к качественным изменениям, но ожидать этого не приходится. Поменять ситуацию можно, но только если внедрять европейскую модель перевозок, развивать пригородные железнодорожные и автобусные перевозки", – отметил Кава.

Александр Кава

Он отметил, что в украинских городах наблюдается африканская модель пассажирских перевозок, а сами жители страны платят за эти услуги больше, чем граждане восточноевропейских государств.

"Власти только говорят, что мы движемся в Европу. Но на рынке автоперевозок у нас Африка. При этом украинцы за транспорт давно платят больше, чем жители восточно-европейских стран. Например, в Варшаве проездной билет на месяц стоит $30 и человек получает неограниченное количество поездок в городском и пригородном транспорте. Житель Киева, который использует два вида транспорта в день, тратит минимум 32 грн. Это почти $40 в месяц", – подсчитал собеседник.

Также Кава заявил, что суммарный оборот рынка перевозок составляет около 100 миллиардов гривен в год, но около 80% этой суммы находится в тени.

"Нелегальные перевозки продолжают существовать, потому что на этом рынке огромное количество "серого" и "черного" кеша. Это либо бандитский бизнес, либо бизнес, который крышуют правоохранительные органы. Суммарный оборот рынка – около 100 млрд грн в год в целом по стране. Примерно 80% этой суммы в тени", – сказал Кава.

Бывший топ-чиновник рассказал о схемах на рынке перевозок и перестрелке в Броварах

Он также отметил, что в европейских странах монополию на перевозки сохраняют муниципальные компании, а частные работают по договорам.

"Европейская модель перевозок работает так: городские и пригородные перевозки – это либо муниципальная монополия, либо рынок, где доминирует муниципальный перевозчик. Частные компании работают по договорам. Город заказывает по какому-то маршруту перевозку, и частная компания осуществляет перевозку на автобусах большой и сверхбольшой вместимости. Ни о каких маршрутках речи нет. Компания получает плату за количество выполненных рейсов, соблюдение расписания и отсутствие жалоб от пассажиров. При этом пассажиры оплачивают не перевозчику, а муниципальному подразделению, которое занимается организацией перевозок. В Украине городские или областные власти проводят конкурс, отбирают перевозчика и дают ему право какое-то время работать на маршруте, не заботясь ни о тарифной политике, ни о качестве услуги, ни о качестве подвижного состава", – рассказал собеседник.

Бывший топ-чиновник рассказал о схемах на рынке перевозок и перестрелке в Броварах

Именно такая система в итоге приводит к тому, что в Украине муниципальные перевозки теряют все больше позиций на рынке, считает эксперт. Более того, на подобных конкурсах перевозчики используют схемы, ухудшающие качество услуг.

"На конкурс перевозчик может подать парк автобусов, но он не обязан эти автобусы использовать на данном маршруте. И у нас часто бывает, что перевозчик покупает 10 новых автобусов, подает их на десятки конкурсов в разных уголках страны, выигрывает и ставит на маршруты потом всякий хлам или сдает в субаренду индивидуальным предпринимателям и забирает часть маржи. И ничего не делается для того, чтобы эту схему поломать. Только несколько городов – Винница Ивано-Франковск и Кременчуг – у себя пытаются выстроить систему перевозок европейского типа. Киев, наоборот, поэтапно сливает рынок в пользу маршруток. За период руководства Виталия Кличко доля муниципального транспорта на маршрутах сократилось на 10%", – резюмировал Кава.

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