Наказание для "воров в законе": в полиции поддержали законопроект Зеленского

В Нацполиции Украины одобрительно отозвались на принятие Верховной Радой законопроекту №2513, инициированного президентом Владимиром Зеленским, согласно которому уголовная ответственность предусмотрена и для обладателей титула "вор в законе".

Отмечается, что вместе с народными участниками в разработке законопроекту приняли депутаты и специалисты Департамента стратегических расследований. Об этом сообщается на едином портале органов системы МВД Украины, ссылаясь на сюжет "Эспрессо" о том, как правоохранителям удается укрощать таких криминальных авторитетов.

"Мы поддерживаем этот законопроект. Он направлен на снижение уровня преступности, и организованной преступности в частности. А также на то, чтобы правоохранительные органы, прокуратура, суды более точно могли квалифицировать преступные действия так называемых воров в законе", – говорится в сообщении.

В полиции поддержали закон о наказании для "воров в законе"

Как отметил начальник департамента стратегических расследований НПУ Андрей Рубль, за 2019 год им удалось задержать 14 таких уголовных авторитетов.

По его словам, многие из них приезжают в нашу страну из постсоветских стран – для перераспределения сфер контроля. Их интересуют квартирные кражи, грабежи, похищения людей и т. п.

"Они влияют на тюрьмы, СИЗО, назначают своих "смотрящих". Над ними же стоят организованные группировки, которые совершают самые разные преступления. Государственная миграционная служба по решению суда устанавливает для "воров в законе" запрет въезда на несколько лет. Однако мы знаем, что они используют фальшивые документы и снова через месяц-два прибывают в Украину", – добавил правоохранитель.

Поэтому в полиции поддерживают то, что на законодательном уровне в Украине наконец появляется определение понятий "вор в законе" и "сходки", и будет усовершенствован механизм привлечения участников преступного сообщества к ответственности.

По словам правоохранителей, соответствующий закон прежде всего позволит им эффективнее противодействовать организованной преступности. Кроме этого, автоматически сделает невозможным "дружественные визиты" воров в Украину и, если они все-таки приедут сюда, в Национальной полиции будут законные основания привлечь их к уголовной ответственности.

В частности, новая статья 255-1 Уголовного кодекса Украины предусматривает для "воров в законе" лишения свободы от 7-ми до 10-ти лет с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский предложил на рассмотрение Верховной Рады законопроект, согласно которому будет предусмотрена уголовная ответственность для обладателей титула "вор в законе".

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