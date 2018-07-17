Наказала за плач: на Тернопольщине мать жестоко избила малыша

В Тернопольской области женщина так избила своего двухлетнего ребенка, что он попал в реанимацию. Сама мать утверждает, что побоями пыталась заставить малыша перестать плакать.

Ребенка в очень тяжелом состоянии с гидроцефалией (так называемой водянкой, чрезмерным накоплением жидкости в головном мозге. ― Ред.) и синяками по всему телу доставили в областную детскую больницу, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Тернопольской области.

В реанимацию к ребенку приехал его отец, а мать в это время давала показания в местном отделении полиции.

"Женщина рассказала, что несколько дней назад побила сына за то, что он плакал. По ее словам, она дважды ударила мальчика рукой, из-за чего он упал на пол. Однако отец ребенка немного по-другому рассказывает события того дня", ― рассказали правоохранители.

По словам мужчины, когда в тот злополучный день он вернулся домой, то застал дома крик. Его жена держала на руках их самого маленького ребенка (в целом в семье их пятеро) и била его кулаками. Родители не додумались вызвать медиков, пока спустя два дня после побоев малыш не потерял сознание.

Полиция подозревает родителей в преступлении по ст. 166 ― злостное невыполнение обязательств по уходу за ребенком, принесшее тяжелые последствия.

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