"Найдут с разгерметизацией черепа": украинцы отреагировали на признание Гиркина о наемниках-"ополченцах" Донбасса

Украинца отреагировали на громкое заявление одного из экс-главарей "ДНР" Игоря Стрелков (Гиркина), что за "Л/ДНР" воюют исключительно контрактники, готовые убивать даже своих за деньги.

"Очередное признание русского оккупанта в опале. Я вам давно говорил, что нет "ополченцев", нет "сепаратистов". Есть - коллаборанты. Важно использовать правильные определения", - написал в Facebook журналист Роман Цымбалюк.

"Никто и не сомневался", "Запасной фюррер", "Эх! Ему бы, по-тихому, сдаться Украине, покаяться. Хоть жив бы остался, лепил бы себе солдатиков из хлеба в Лукьяновском СИЗО и цветными карандашами на стене камеры рисовал планы наступлений, а так найдут в подворотне с инсультом,в результате разгерметизации черепной коробки...", - пишут в комментариях украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Стрелков-Гиркин предупредил террористов на Донбассе о неизбежности наступления Украины и восхитился мощью ВСУ.

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