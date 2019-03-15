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"Найдут с разгерметизацией черепа": украинцы отреагировали на признание Гиркина о наемниках-"ополченцах" Донбасса

1.3тЧитать материал на украинском

Украинца отреагировали на громкое заявление одного из экс-главарей "ДНР" Игоря Стрелков (Гиркина), что за "Л/ДНР" воюют исключительно контрактники, готовые убивать даже своих за деньги.

"Очередное признание русского оккупанта в опале. Я вам давно говорил, что нет "ополченцев", нет "сепаратистов". Есть - коллаборанты. Важно использовать правильные определения", - написал в Facebook журналист Роман Цымбалюк.

"Никто и не сомневался", "Запасной фюррер", "Эх! Ему бы, по-тихому, сдаться Украине, покаяться. Хоть жив бы остался, лепил бы себе солдатиков из хлеба в Лукьяновском СИЗО и цветными карандашами на стене камеры рисовал планы наступлений, а так найдут в подворотне с инсультом,в результате разгерметизации черепной коробки...", - пишут в комментариях украинцы.

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"Найдут с разгерметизацией черепа": украинцы отреагировали на признание Гиркина о наемниках-"ополченцах" Донбасса

"Найдут с разгерметизацией черепа": украинцы отреагировали на признание Гиркина о наемниках-"ополченцах" Донбасса

"Найдут с разгерметизацией черепа": украинцы отреагировали на признание Гиркина о наемниках-"ополченцах" Донбасса

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Стрелков-Гиркин предупредил террористов на Донбассе о неизбежности наступления Украины и восхитился мощью ВСУ.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Игорь Гиркин (Стрелков)
Место
Украина
Теги
Новости ДНРтеррористы "ДНР"ДНР
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