"Найдут козла отпущения?" Открылись нюансы убийства журналиста Комарова в Черкассах

Дело об убийстве журналиста Вадима Комарова в Черкассах должно расследоваться по статье 348-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает усиленное наказание за преступление, совершенное в связи с его профессиональной деятельностью.

А сейчас производство по делу ведется по статье 115 УК (просто "Умышленное убийство"), рассказал в эфире ObozTV коллега погибшего, секретарь Национального союза журналистов Украины Валерий Макеев.

По словам Макеева, правоохранители отказываются открывать дело по статье 348-1, мотивируя это "отсутствием 100% доказательств".

"Ну слушайте, нет на 100% доказательств. Нет видео самого покушения? Так завтра вы можете сказать "споткнулся, упал, очнулся, гипс", – возмутился журналист.

Он убежден, что жестокое избиение Комарова "на 99%" связано с его работой.

"Да, правоохранители рассматривают версию профессиональной деятельности. Меня удивляет, когда они озвучивают и другие версии. Такие как ограбление. Никаких оснований к этому нет. Но я не удивлюсь, если спустя время, когда надо будет закрыть и подшить (дело. – Ред.), найдут какого-то козла отпущения и скажут, что было именно что-то другое", – отметил Макеев.

При этом он признал, что не представляет, за какое конкретное дело Комарова могли убить.

Макеев рассказал, что Комаров занимался разоблачением коррупции в органах Черкасской городской власти, а также вел собственные расследования.

"Но это может быть любое дело, которым он занимался последние два года. Два года назад на него также было совершено покушение, он лежал в реанимации. Такого уровня расследователя на Черкасщине больше нет. Он был №1", – подчеркнул он.

"По моему оценочному суждению, ни одно из этих расследований не тянуло на то, чтобы за него убивать. Но если представить, как могло быть воспринято это расследование в чьей-то больной голове, то и до этого могло дойти. Но тогда круг подозреваемых резко сужается. Это могут быть 2-3 человека, которые на виду", – заключил секретарь НСЖУ.

Вадим Комаров умер 20 июня страница Вадима Комарова / Facebook

Как писал OBOZREVATEL:

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