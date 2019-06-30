"Найди отдыхающего": в сети показали провальный туристический сезон в Крыму

Туристический сезон 2019 года в аннексированном аннексированном Крыму можно считать провальным даже по сравнению с прошлогодним.

По данным "Крым.Реалии", местные жители жалуются на низкий заработок и бескультурие приезжих.

"В соцсетях начался традиционный крымский квест: "Найди отдыхающего". Крымчане оценивают ход курортного сезона и жалуются на низкую покупательную способность российских туристов. Как утверждают многочисленные комментаторы, людей на крымских курортах пока негусто", – сказано в сообщении.

По мнению разочарованных крымчан, одна из причин малолюдья – высокая стоимость перелета, жилья и отдыха на полуострове. В частности, россиянам проще отправиться на зарубежный курорт и потратить там меньше денег. К тому же, сервис в Крыму тоже не стал лучше за эти годы.

Отдых в Керчи Фото: Олег Кочеров / facebook

"При Украине за майские праздники и июнь в Крыму местные жители благодаря туризму уже зарабатывали первые приличные деньги. Сейчас мои знакомые из самых разных ялтинских отраслей жалуются: очень тухлый сезон, денег нет вообще, при Украине такой печали не было. Причем жалуются и вспоминают Украину много аполитичных людей. Они меряют тем, что при Украине у них был полный холодильник и в кармане звенело, а сейчас, в конце июня 2019 года они бегают как белки в колесе и почти ничего не зарабатывают", – пожаловался пользователь.

Отдых, Партенит RoksolanaToday&Крым25% / twitter

Среди немногочисленных туристов приезжает очень много бедных людей по бесплатным путевкам в санатории. На них местные жители не могут зарабатывать, ведь за душей нет ни копейки. Раз в несколько дней туристы позволяют себе бутылку пива или одно мороженое на набережной.

А богатых туристов на полуострове очень мало. Единицы из хороших кафе загружены гостями. Приезжие в основном посещают дешевые пивные.

По всему Севастополю лежат сраженные величием белокаменного города-героя турЫсты! pic.twitter.com/5RYfaTGx0Q — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 25 червня 2019 р.

RoksolanaToday&Крым25% / twitter

Кайгадор RoksolanaToday&Крым25% / twitter

Феодосия RoksolanaToday&Крым25% / twitter

Ялта RoksolanaToday&Крым25% / twitter

Судак RoksolanaToday&Крым25% / twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из выдачи поисковой системы Skyscanner исчезли авиабилеты в оккупированный Крым.

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