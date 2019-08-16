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"Найди 10 отличий": убогий памятник Захарченко в "ДНР" вызвал ажиотаж в сети

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Во временно оккупированном Донецке планируют установить памятник главарю "ДНР" Александру Захарченко, которого ликвидировали в кафе "Сепар" 31 августа 2018 года.

Фото уже вылитой скульптуры с подписью "Скоро в Донецке" опубликовали информационные ресурсы, подконтрольные террористам.

Очевидно, открытие памятника будет приурочено к годовщине гибели главаря самопровозглашенной "республики". Ранее оккупационные "власти" заявляли, что хотят создать на месте смерти Захарченко мемориальный комплекс.

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Александр Захарченко

Александр Захарченко

Politeka

Памятник Захарченко

Памятник Захарченко

Соцсети

При этом заметно, что памятник не вышел похожим на террориста. "Убогий и некрасивый, как и все, что связано с "Л/ДНР". В скором времени это убожество будет уродовать несчастный город, который Захарченко и такие, как он, лишили будущего и всяких перспектив", – прокомментировал новость украинский блогер и журналист Денис Казанский.

"Ужас!" "Полный зашквар", "Не похож", "Найди 10 отличий", – добавили пользователи соцсетей.

"Найди 10 отличий": убогий памятник Захарченко в "ДНР" вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

"Найди 10 отличий": убогий памятник Захарченко в "ДНР" вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

"Найди 10 отличий": убогий памятник Захарченко в "ДНР" вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

"Найди 10 отличий": убогий памятник Захарченко в "ДНР" вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

"Найди 10 отличий": убогий памятник Захарченко в "ДНР" вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

"Найди 10 отличий": убогий памятник Захарченко в "ДНР" вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Александр Захарченко Денис Казанский
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР террористы "ДНР" Новости ЛНР Новости Донбасса пропаганда
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Макарский Александр
Макарский Александр
Поменьше веселитесь, каструли свидомые. Как бы такой памятник не поставили в Киеве
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