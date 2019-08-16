"Найди 10 отличий": убогий памятник Захарченко в "ДНР" вызвал ажиотаж в сети

Во временно оккупированном Донецке планируют установить памятник главарю "ДНР" Александру Захарченко, которого ликвидировали в кафе "Сепар" 31 августа 2018 года.

Фото уже вылитой скульптуры с подписью "Скоро в Донецке" опубликовали информационные ресурсы, подконтрольные террористам.

Очевидно, открытие памятника будет приурочено к годовщине гибели главаря самопровозглашенной "республики". Ранее оккупационные "власти" заявляли, что хотят создать на месте смерти Захарченко мемориальный комплекс.

Александр Захарченко Politeka

Памятник Захарченко Соцсети

При этом заметно, что памятник не вышел похожим на террориста. "Убогий и некрасивый, как и все, что связано с "Л/ДНР". В скором времени это убожество будет уродовать несчастный город, который Захарченко и такие, как он, лишили будущего и всяких перспектив", – прокомментировал новость украинский блогер и журналист Денис Казанский.

"Ужас!" "Полный зашквар", "Не похож", "Найди 10 отличий", – добавили пользователи соцсетей.

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ох ты ж йоб ))Саньке Захарченко слепили памятник))) наверное установят в кафе сепар)))😂😂😂#Донецк pic.twitter.com/g2wZmeNI02 — Департамент АНТИ пропаганды днр (@antiprdnr) August 16, 2019

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