"Найди 10 отличий": убогий памятник Захарченко в "ДНР" вызвал ажиотаж в сети

Во временно оккупированном Донецке планируют установить памятник главарю "ДНР" Александру Захарченко, которого ликвидировали в кафе "Сепар" 31 августа 2018 года.
Фото уже вылитой скульптуры с подписью "Скоро в Донецке" опубликовали информационные ресурсы, подконтрольные террористам.
Очевидно, открытие памятника будет приурочено к годовщине гибели главаря самопровозглашенной "республики". Ранее оккупационные "власти" заявляли, что хотят создать на месте смерти Захарченко мемориальный комплекс.
Александр Захарченко
Politeka
Памятник Захарченко
Соцсети
При этом заметно, что памятник не вышел похожим на террориста. "Убогий и некрасивый, как и все, что связано с "Л/ДНР". В скором времени это убожество будет уродовать несчастный город, который Захарченко и такие, как он, лишили будущего и всяких перспектив", – прокомментировал новость украинский блогер и журналист Денис Казанский.
"Ужас!" "Полный зашквар", "Не похож", "Найди 10 отличий", – добавили пользователи соцсетей.
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ох ты ж йоб ))Саньке Захарченко слепили памятник))) наверное установят в кафе сепар)))😂😂😂#Донецк pic.twitter.com/g2wZmeNI02— Департамент АНТИ пропаганды днр (@antiprdnr) August 16, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 августа террористы в Донецке задержали "украинских диверсантов", которых обвинили в убийстве главаря "ДНР" Александра Захарченко.
Оккупанты заявили, что один из задержанных якобы является агентом Службы безопасности Украины.
Соратники Захарченко, изучив место взрыва и процесс закладки бомбы, пришли к выводу, что его убийство состоялось не без помощи приближенных к нему людей.
В январе известный украинский режиссер Сергей Лозница заявил, что видео, на котором запечатлено убийство Захарченко, могло быть постановочным.
В мае главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства Захарченко. Он добавил, что среди заказчиков убийства есть "высокопоставленные граждане Украины и других стран".
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