Главная Новости
12 декабря • обновлено в 09:42
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Найдены тела всех погибших при пожаре в колледже Одессы

7.5т
Читать материал на украинском

Число погибших вследствие пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 16 человек.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, утром 12 декабря спасатели из-под завалов достали последних людей, которые считались пропавшими.

Всего в результате пожара погибли 16 человек – из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии. Также в огне пострадали 30 человек, в больнице остаются восемь человек.

Новости
Пожар в колледже Одессы: количество найденных жертв увеличилось

Спасатели дальше продолжают работы по разборке завалов и демонтажу аварийных элементов конструкций здания. Всего к ликвидации последствий пожара привлечены 222 человека и 37 единиц техники, из них от ГСЧС 67 человек личного состава и восемь единиц техники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Пожар в колледже Одессы" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина
Теги
новости Одессы ГосЧС
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
11
1
Смешно
0
Интересно
143
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги