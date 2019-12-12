Найдены тела всех погибших при пожаре в колледже Одессы

Число погибших вследствие пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 16 человек.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС, утром 12 декабря спасатели из-под завалов достали последних людей, которые считались пропавшими.
Всего в результате пожара погибли 16 человек – из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии. Также в огне пострадали 30 человек, в больнице остаются восемь человек.
Спасатели дальше продолжают работы по разборке завалов и демонтажу аварийных элементов конструкций здания. Всего к ликвидации последствий пожара привлечены 222 человека и 37 единиц техники, из них от ГСЧС 67 человек личного состава и восемь единиц техники.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 декабря масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
5 декабря около 18 часов из-под завалов достали первое найденное тело. 6 декабря из-под завалов спасатели достали тела еще двух жертв пожара.
В ночь на 7 декабря было найдено еще одно тело. Вечером 7 декабря в больнице скончался спасатель.
Утром 8 декабря под завалами найдены еще два тела.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Также одесситы массово сдавали кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
11 декабря суд принял решение по директору сгоревшего колледжа. Она была отправлена под круглосуточный домашний арест.
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