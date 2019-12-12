Найдены тела всех погибших при пожаре в колледже Одессы

Число погибших вследствие пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 16 человек.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, утром 12 декабря спасатели из-под завалов достали последних людей, которые считались пропавшими.

Всего в результате пожара погибли 16 человек – из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии. Также в огне пострадали 30 человек, в больнице остаются восемь человек.

Спасатели дальше продолжают работы по разборке завалов и демонтажу аварийных элементов конструкций здания. Всего к ликвидации последствий пожара привлечены 222 человека и 37 единиц техники, из них от ГСЧС 67 человек личного состава и восемь единиц техники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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