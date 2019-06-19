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Найдено тело пропавшей на Одесщине 11-летней Даши

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В среду, 19 июня, в селе Ивановка Одесской области нашли тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Только что при обследовании территории в селе Ивановке полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка. В результе обыска полицейские обнаружили вероятное тело пропавшей Дарьи Лукьяненко", – сказано в сообщении.

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Найдено тело пропавшей на Одесщине 11-летней Даши

Нацполиция

Отмечается, что сотрудники полиции пытаются достать тело ребенка с выгребной ямы. После чего он будет направлен на судмедэкспертизу, а также проведено опознание родственниками.

Источник в правоохранительных органах подтвердил OBOZREVATEL, что тело действительно принадлежит пропавшей девочке. Сотрудник отдела ювенальной превенции ГУНП в Одесской области Дмитрий Ревун также рассказал, что подозреваемый, которому принадлежит домовладение, был задержан.

"Очевидно, ее не стало из-за действий мерзкого, поганого и обиженного существа, которое не достойно называться человеком. В выгребной яме нашли тело и сейчас родным и близким предстоит сущий ад на земле – опознание тела и последующие экспертизы", – поделился он.

"Сейчас владельца дома как основного подозреваемого доставляют в отделение полиции для допроса", – рассказал глава Нацполиции Сергей Князев.

Как уточняет "Думская", задержанному 25 лет, и его дом находится неподалеку от обычного маршрута девочки из дома в танцевальный кружок. Отмечается, что поисковая группа заходила в этот двор в первый же день: ее привели туда служебные собаки. Однако тогда поисковики не уделили этому месту должного внимания.

При этом, как сообщили пользователи под постом Нацполиции, подозреваемый мужчина – сосед девочки, который недавно освободился из мест лишения свободы.

По данным волонтера Сергея Крайма, соседа допрашивали два дня, однако он не признавался в содеянном до тех пор, пока его не выдала местная жительница. По его словам, убийство девочки произошло именно в том месте, где жители Ивановки слышали крик.

Новость обновляется.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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