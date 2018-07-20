Найдено очередное доказательство присутствия "ихтамнетов" на Донбассе

Украинские саперы обнаружили возле н.п. Водяное Донецкой области 25 российских противопехотных мин ПМН-2, которых нет на вооружении Украины.

Инженерная разведка, в ходе которой нашли мины, проводилась в том месте, где несколько дней назад на взрывном устройстве подорвался украинский военный, сообщает пресс-центр штаба Объединенных Сил.

Штаб ООС

В штабе ООС отметили, что Украина в соответствии с Оттавской конвенцией от 18 сентября 1997 года в 1999 году уничтожила все противопехотные мины, которые находились на вооружении ВСУ. С тех пор ПМН украинские войска не используют. Поэтому данная находка является еще одним доказательством поставок Россией вооружений террористам.

Штаб ООС

Штаб ООС

Отмечается, что данный факт задокументирован и будет использован в качестве доказательства агрессии РФ против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия стягивает тяжелую военную технику, в том числе танки, пушки и гаубицы, к линии разграничения на Донбассе, что противоречит Минским соглашениям.