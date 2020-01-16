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16 января • обновлено в 12:44
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Спасает иммунитет: найдено объяснение резким перестановкам Путина во власти

1.7т
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Заявление президента России Владимира Путина о необходимости внесения правок в Конституцию его страны связано с желанием перестраховаться.

В частности, он хочет спасти свое политическое будущее после окончания правления в 2024 году, заявил бывший посол Британии в России (2004-2008 годы) Тони Брентон в комментарии ВВС.

"Конечно, у Путина есть проблемы. Экономические меры очень сильно подорвали популярность его правительства. Есть у него и личная проблема, связанная с тем, что будет после 2024 года, когда закончится его президентский срок. И то, что мы сейчас наблюдаем, по моему мнению, является показателем того, что Путин начал решать эти проблемы", – сказал дипломат.

По словам Брентона, те заявления, которые делает российский президент, свидетельствуют, что он отдает часть полномочий парламенту и Госсовету.

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Владимир Путин

Владимир Путин

"При этом я уверен, что Путин хочет себе роль, которая дает ему контроль над своей собственной политической судьбой. Ведь одна из его попыток – создать союзное государство с Беларусью – кажется, за последние несколько недель начала разваливаться", – подчеркнул бывший посол.

Он также уверен, что все эти действия, среди прочего, направлены на попытки Путина защитить самого себя после 2024 года. Аналогичной точки зрения придерживается и экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев, пишет "Гордон".

"Уход Путина из власти маловероятен. Лично для него это опасно. Он столько всего наделал – и все эти войны, и все прочее. И если Путин уйдет из власти, он потеряет государственный иммунитет и вполне может столкнуться с международным преследованием. Поэтому ему просто страшно уйти", – подчеркнул бывший российский политик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Владимир Путин Илья Пономарев
Место
Россия
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Фраза "И если Путин уйдет из власти, он потеряет государственный иммунитет и вполне может столкнуться с международным преследованием." окончательно демонстрирует "уровень" этого диванно-кухонного иксперда.
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Эй, "эксперты", хорош рассуждать о том, в чем не разбираетесь. "Может, лучше про реактор, про любимый лунный трактор..." (В.Высоцкий)
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