''Находимся в полукольце'': генерал заявил об угрозе вторжения России в Украину

Украина попала в российское полукольцо от Беларуси до Приднестровья, которое грозит масштабной агрессией со стороны Кремля.

Такое заявление в интервью УНИАН сделал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

"Путин не начинает широкомасштабную войну против Украины, так как потери, которые могут быть, для них неприемлемы. РФ ищет более приемлемые варианты решения своих подходов", – отметил он.

Игорь Романенко Гордон

По словам Романенко, Украина должна быть все время готова к агрессии со стороны РФ. "Они все делают, чтобы держать нас в напряжении, чтобы такая ситуация была постоянна. Наращивают свой потенциал, на который нам надо отвечать", – пояснил он.

Военный вариант, по мнению генерала, реален в том случае, если Москве не удастся достичь своих целей на предстоящих выборах президента Украины.

Он отметил также, что РФ провела слаживание своих подразделений, военные учения и в оккупированном Крыму, и в Приднестровье. Кроме того, по его словам, в Беларусь также заведен российский контингент и вооружение.

"Угроза от Беларуси до юго-западного направления Приднестровья. Мы находимся в таком российском полукольце. Эти войска с опытом, с новым вооружением, подготовленные, они способны действовать", – предупредил Романенко.

Российские войска army-news.ru

Если же Россия решится на широкомасштабную войну, подготовить свои войска, по мнению генерала, она сможет менее, чем за месяц.

"Они проводили такие учения и формировали такую группировку войск в позапрошлом году. Это по количеству и качеству воинское формирование, которое может начать широкомасштабные действия. Они это уже проработали", – резюмировал военный.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший заместитель генерального секретаря НАТО и экс-посол США в России Александр Вершбоу заявил, что угроза военного вторжения России особенно сильна в Азовском море.

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