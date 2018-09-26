Награжден Путиным за Украину: обнародовано сенсационное разоблачение отравителя Скрипаля

Один из подозреваемых в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, который по паспорту на имя Руслана Боширова въехал в Великобританию, является полковником ГРУ, Героем России Анатолием Чепигой.

К такому выводу пришли The Insider и Bellingcat, напомнив, что россиянин, назвавшись вымышленным именем, успел дать интервью пропагандистскому телеканалу, где заявил о своей невиновности.

Отмечается, что "Боширова" искали среди выпускников военных училищ 2001 - 2003 годов, где готовят сотрудников военной разведки, которые будут проводить спецоперации за границей и где интенсивно обучают иностранным языкам. Человека, похожего на россиянина, нашли на фотографии курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, сделанной в Чечне.

"Руслан Боширов" во время интервью пропагандистам Скрин видео

Среди списка выпускников на сайте училища расследователей заинтересовала личность Анатолия Чепиги. Он мог быть "Бошировым" по возрасту и служил в Чечне. В одной из баз данных зафиксировано, что в 2003-2005 годах Чепига проживал в Хабаровске по адресу, который совпадал с адресом войсковой части, соответствующей 14 бригаде спецназа ГРУ.

Также журналистами найдена выписка из системы "Российский паспорт" 2014 года с фотографией Чепиги. Судя по снимку, "Боширов" и Чепига - один и тот же человек.

В материале расследователей обнародованы и другая информация, которую удалось найти о предполагаемом отравителе Скрипаля:Анатолий Чепига родился 5 мая 1979 года. Он окончил ДВОКУ с отличием и затем служил в 14-й бригаде спецназа ГРУ, в подразделении, которое участвовало во второй чеченской войне.В декабре 2014 года президент Владимир Путин присвоил Чепиге звание Героя России за выполнение миротворческой миссии. Insider предполагает, что под миротворческой миссией подразумевается операция в Украине, так как подразделение Чепиги в конце 2014 года замечали у границы.Имя Чепиги выбито в списке имен у памятника маршалу Рокоссовскому в ДВОКУ.

Памятник Рокоссовскому

Памятник Рокоссовскому

Документы на имя Боширова он получил в Москве, где окончил Академию ГУ ВС России.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь отравили в Британии 4 мартанервно-паралитическим веществом "Новичок". Официальный Лондон заявил, что за этим стоит Москва, однако та продолжает отвергать обвинения. Несмотря на то, что Скрипалей удалось спасти, инцидент спровоцировал международный скандал - многие страны мира начали высылку российских дипломатов.

Полиция Великобритании восстановила последовательность событий в день отравления. В преступлении подозревают граждан РФ - Боширова и Петрова, которых камеры видеонаблюдения сняли недалеко от дома Скрипалей в день покушения.

Позже "отравители" дали публичное интервью. Журналисты проанализировали рассказ Петрова и Боширова и нашли доказательства его лживости.

Как писал OBOZREVATEL, Лондон назвал интервью "оскорблением для общественности", предупредив вероятных исполнителей об ответственности.