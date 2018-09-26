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Награжден Путиным за Украину: обнародовано сенсационное разоблачение отравителя Скрипаля

69.2тЧитать материал на украинском

Один из подозреваемых в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, который по паспорту на имя Руслана Боширова въехал в Великобританию, является полковником ГРУ, Героем России Анатолием Чепигой.

К такому выводу пришли The Insider и Bellingcat, напомнив, что россиянин, назвавшись вымышленным именем, успел дать интервью пропагандистскому телеканалу, где заявил о своей невиновности.

Отмечается, что "Боширова" искали среди выпускников военных училищ 2001 - 2003 годов, где готовят сотрудников военной разведки, которые будут проводить спецоперации за границей и где интенсивно обучают иностранным языкам. Человека, похожего на россиянина, нашли на фотографии курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, сделанной в Чечне.

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"Руслан Боширов" во время интервью пропагандистам

Скрин видео

Среди списка выпускников на сайте училища расследователей заинтересовала личность Анатолия Чепиги. Он мог быть "Бошировым" по возрасту и служил в Чечне. В одной из баз данных зафиксировано, что в 2003-2005 годах Чепига проживал в Хабаровске по адресу, который совпадал с адресом войсковой части, соответствующей 14 бригаде спецназа ГРУ.

Также журналистами найдена выписка из системы "Российский паспорт" 2014 года с фотографией Чепиги. Судя по снимку, "Боширов" и Чепига - один и тот же человек.

Обнародовано сенсационное разоблачение отравителя Скрипаля
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В материале расследователей обнародованы и другая информация, которую удалось найти о предполагаемом отравителе Скрипаля:Анатолий Чепига родился 5 мая 1979 года. Он окончил ДВОКУ с отличием и затем служил в 14-й бригаде спецназа ГРУ, в подразделении, которое участвовало во второй чеченской войне.В декабре 2014 года президент Владимир Путин присвоил Чепиге звание Героя России за выполнение миротворческой миссии. Insider предполагает, что под миротворческой миссией подразумевается операция в Украине, так как подразделение Чепиги в конце 2014 года замечали у границы.Имя Чепиги выбито в списке имен у памятника маршалу Рокоссовскому в ДВОКУ.

Обнародовано сенсационное разоблачение отравителя Скрипаля

Памятник Рокоссовскому

Обнародовано сенсационное разоблачение отравителя Скрипаля

Памятник Рокоссовскому

Документы на имя Боширова он получил в Москве, где окончил Академию ГУ ВС России.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь отравили в Британии 4 мартанервно-паралитическим веществом "Новичок". Официальный Лондон заявил, что за этим стоит Москва, однако та продолжает отвергать обвинения. Несмотря на то, что Скрипалей удалось спасти, инцидент спровоцировал международный скандал - многие страны мира начали высылку российских дипломатов.

Полиция Великобритании восстановила последовательность событий в день отравления. В преступлении подозревают граждан РФ - Боширова и Петрова, которых камеры видеонаблюдения сняли недалеко от дома Скрипалей в день покушения.

Позже "отравители" дали публичное интервью. Журналисты проанализировали рассказ Петрова и Боширова и нашли доказательства его лживости.

Как писал OBOZREVATEL, Лондон назвал интервью "оскорблением для общественности", предупредив вероятных исполнителей об ответственности.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

Тема
Отравление Скрипаля
Объекты
Россияфотографиирасследование
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Проценко Валерий
Проценко Валерий
Владимир Владимирович, суши сухари, ибо слив двух агентов под прикрытием тянет... Если коротко, то тебе до смерти чалиться.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
тут какая то хуевеpть.Англицане хотят чтоб показали настоящего (если он есть)Чепигу.Видать воюет в Сиpии и положил немало англицан.Было дело,помню,в Восточной Гуте.Много положили.Именно англицан.И видать пpонюхали что командовали ентот Чепига.Или догадываются.Закидывают удочку.Думаю их пошлют дальше закидывать.Если это он их там положил-уважуха.Может и Геpоя за это дали.А не за сpаную Укpаину.Молодец мужик.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Цимельман Филя, По некоторым экспертным данным в ходе проведения спецоперации против террористов 24 февраля 2018 года было убито и ранено около 700 представителей 4 стран, поддерживающих террористов в Сирии. Около 150 британских инструкторов 22 полка специального назначения Специальной авиадесантной службы Великобритании, 100 военных инструкторов 2-го парашютно-десантного полка Французского иностранного легиона (г. Кальви на о. Корсика), около 50 военных инструкторов Израиля, а также 400 иностранных наемников: американская ЧВК «Грейстоун» - 100 чел., американская ЧВК «Асаdemi» (до 2009 года известна как Blackwater) - 300 чел.
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Collins Robin
Collins Robin
Я роблю $ 86 на годину, працюючи вдома. Я був шокований, коли мій сусід сказав мені, що вона в середньому становить 95 доларів, але я бачу, як він працює зараз. Я відчуваю так сильно свободу, що зараз я сам власний бос. Це те, що я роблю ...>>>>>> WebJob33.COM
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