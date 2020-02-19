Награда 100 тыс грн: помощник "слуги народа", сбивший на смерть пешехода под Запорожьем, объявлен в розыск

Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск помощника народного депутата от партии "Слуга Народа" Богдана Яременко, действующего депутата облсовета Запорожской области Ярослава Гришина. За информацию назначили награду 100 тыс грн.

Информация о розыске была размещена на сайте МВД в среду, 19 февраля. При этом, как сообщает "Багнет", награда полагается за любую информацию, которая приведет к задержанию.

Отмечается, что Гришин исчез еще 2 сентября 2019 года, разыскивается правоохранительными органами по статье 286 ч. 2 УК Украины.

Ярослав Гришин Багнет

Напомним, Ярослав Гришин совершил смертельное ДТП 24 июня 2018 года примерно в 21:50 в 20 км от Запорожья — депутат со своей семьей как раз возвращался с отдыха в Бердянске по трассе Симферополь — Харьков. В результате погиб отец двоих несовершеннолетних детей Анатолий Цыганок.

Несмотря на активность аккаунта Гришина на Facebook, преступник скрывается от следствия, а уголовное дело пытаются замять.

Гришина объявили в розыск МВД

Как сообщал OBOZREVATEL, совершивший смертельную ДТП Гришин после ряда расследований и публикаций в СМИ отредактировал свой пост, в котором сообщал о жутком происшествии с его участием.

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