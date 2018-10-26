''Наглая ложь'': ОБСЕ разгромили за ''заигрывание'' с Россией по войне на Донбассе 

Заявление первого заместителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга о том, что на Донбассе нет доказательств военного вторжения российских войск, является ложью.

Соответствующее заявление сделал офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц в Facebook, напомнив еще об одном высказывании.

"Еще он сказал, что "российскую форму можно купить, где угодно", и наблюдатели также якобы лицезрели на Донбассе эмблемы войск Германии и Испании", - написал он.

По мнению офицера ВСУ, представитель ОБСЕ открыто встал на сторону страны-агрессора.

"Просто очередной треш от Саши. Очередная наглая ложь, заигрывания и симпатии стране агрессору. А как-же принципы нейтральности? Наверное, он об этом не знает", - добавил он.

Также Хуг опубликовал нарезку снимков, на которых ОБСЕ ранее фиксировала военную технику РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хуг поставил на место террористов "ЛНР", которые утверждали, будто наблюдатели миссии сотрудничают с украинскими спецслужбами.