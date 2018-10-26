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''Наглая ложь'': ОБСЕ разгромили за ''заигрывание'' с Россией по войне на Донбассе 

2.4тЧитать материал на украинском

Заявление первого заместителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга о том, что на Донбассе нет доказательств военного вторжения российских войск, является ложью.

Соответствующее заявление сделал офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц в Facebook, напомнив еще об одном высказывании.

"Еще он сказал, что "российскую форму можно купить, где угодно", и наблюдатели также якобы лицезрели на Донбассе эмблемы войск Германии и Испании", - написал он.

По мнению офицера ВСУ, представитель ОБСЕ открыто встал на сторону страны-агрессора.

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"Просто очередной треш от Саши. Очередная наглая ложь, заигрывания и симпатии стране агрессору. А как-же принципы нейтральности? Наверное, он об этом не знает", - добавил он.

Также Хуг опубликовал нарезку снимков, на которых ОБСЕ ранее фиксировала военную технику РФ.

''Наглая ложь'': ОБСЕ разгромили за ''заигрывание'' с Россией по войне на Донбассе 

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хуг поставил на место террористов "ЛНР", которые утверждали, будто наблюдатели миссии сотрудничают с украинскими спецслужбами.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Александр Хуг
Место
Украина
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Сколько российских военнослужащих или техники было захвачено за годы этого конфликта? " А как-же принципы нейтральности?" если учесть, что работой миссии не довольны обе стороны конфликта и обе стороны обвиняют миссию в работе на противника, стало быть миссия более-менее объективна... А Штефан никто и звать его никак...
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Та то Хуг кацапТВ пересмотрел, а там искренне верят что вместот угля на Донбассе добывают танки и РСЗО
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Болтовский Андрей
Болтовский Андрей
Кацпские Ихтамнеты вкрай охуели на Донбассе нагло нанося на свои машины логотипы ОБСЕ и оаскатывая в них с своими бурятскими ебалами !
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