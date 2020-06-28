Развалить, обанкротить, купить за бесценок… Время идет, мир меняется, а классическая, триединая схема рейдерских захватов в Украине не теряет своей актуальности. Одной из последних ее "жертв" чуть не стала одна из крупнейших птицефабрик в Харьковской области – "Курганский бройлер". Этому производственному активу крупного производителя мяса птицы – компании "Комплекс Агромарс" - повезло: реализации схемы удалось вовремя помешать. Однако восстановление после нерадивого управления, по всей видимости, "купленного" предыдущего директора "Курганского бройлера" и репутационные потери после развернутой им информационной кампании – для владельцев и коллектива предприятия продолжается до сих пор.

При этом, есть основания подозревать, что экс-директор предприятия, Алексей Таранов, практически уничтоживший фабрику и вогнавший ее в многомиллионные долги, действовал не по собственной инициативе. Кто же может стоять за наездом на "Курганский бройлер"?

За пару недель до объявления карантина в Украине экс-директор "Курганского бройлера" Алексей Таранов вышел к СМИ с громкими обвинениями в адрес бывших работодателей. Проработавший порядка двух месяцев управленец рассказал журналистам о якобы существующих на предприятии нарушениях техники безопасности, пренебрежении здоровьем и даже жизнями персонала со стороны владельцев компании и ужасающем запустении, которое, по словам Таранова, царило на фабрике. Из рассказа экс-директора следовало, что Евгений и Марина Сигал, которым принадлежит предприятие, по каким-то причинам (оставшимся для читателей интервью загадкой) взялись банкротить собственный бизнес. Себя же господин Таранов представлял эдаким Дон Кихотом, который попытался преломить ситуацию, но потерпел поражение. Не сумев достучаться до владельцев предприятия, рассказывал Таранов, он ушел, не пожелав "брать грех на душу". "Курганский бройлер" необходимо закрыть" - патетически восклицал Таранов в интервью. Судя по всему, именно эта мысль и должна была стать главным посылом его выступления.

Однако вскоре после скандального интервью, произведшего эффект взорвавшейся информационной бомбы, высказались и на "Курганском бройлере". Как оказалось, "Дон Кихот" Таранов всего за два месяца практически уничтожил прибыльное производство: "обезглавил" инженерную службу предприятия, изменил технологию подготовки и выращивания птицы, что привело к увеличению сроков содержания цыплят и уменьшению фактического веса отправляющейся на забой птицы практически вдвое от нормативного. Продать "некондиционные" тушки Таранов не особо старался, так что фабрика несла огромные убытки. Люди не получали вовремя зарплаты. Перед поставщиками и контрагентами Таранов умудрился накопить порядка 60 млн гривен долгов… Когда же почуявшие неладное владельцы предприятия решили разобраться, в чем причина столь глобальных проблем и почему вместо прибылей от "Курганского бройлера" получают только постоянные требования новых и новых финансовых вливаний – Таранов попросту сбежал, оставив на рабочем столе заявление об уходе. На звонки вчерашних работодателей не отвечал. И напомнил о себе только в том самом скандальном интервью.

Закатав рукава, на "Курганском бройлере", под руководством новой команды управленцев взялись исправлять ситуацию. И за время карантина умудрились восстановить технологию и вернуться к докризисным показателям. Потихоньку разгребают тут и другие последствия двухмесячного "менеджмента" Таранова.

А чуть позже, из собственных источников, Обозревателю стало известно: накануне старта информационной кампании против "Курганского бройлера" господин Таранов якобы вдруг сблизился с местным бизнесменом Сергеем Полумысным - единственным конкурентом предприятия в данном регионе.

И есть основания предполагать, что именно Полумысный может стоять за атакой на "Курганский бройлер".

Тем более, что по информации СМИ, подобный опыт в его биографии уже есть.

Большое расследование, посвященное тому, как господин Полумысный ведет дела, было опубликовано на сайте "Антикор". Предлагаем вашему вниманию краткий пересказ того, о чем писало это издание.

В большой бизнес выпускник школы милиции Сергей Полумысный попал благодаря стечению обстоятельств. В 1990-х, как сообщал портал "Антикор", он зарабатывал челночеством – возил в Москву подакцизные товары. Тогда его заметил харьковский бизнесмен Александр Бичуч. Поговаривают, он даже выступил поручителем Полумысного, когда у того начались проблемы с законом. А после – взял его менеджером в свой агробизнес – холдинговую компанию "Агросвит", где впоследствии дал ему долю, которая росла-росла – пока в руках Полумысного не сконцентрировалась половина бизнеса. Злые языки судачили, что такой стремительный карьерный рост был обусловлен не выдающимися деловыми качествами Полумысного, а его полезными связями, которыми он обзавелся во времена учебы в школе милиции.

Кстати, впоследствии Полумысный будет рассказывать журналистам, дескать он не пришел в уже созданную Бичучем фирму – а напротив, создал ее сам, а партнера пригласил в качестве "кошелька", чтобы раскрутиться. Впрочем, в ЕРДПОУ в основателях "Агросвита" Полумысный не значится – в отличие от созданной Бичучем на заре независимости фирмы "Надия ЛТД".

Но вернемся к "Агросвиту". По состоянию на 2014 год предприятие, владеющее 3 элеваторами в Харьковской области, 2 заводами по производству комбикормов и крупы и внушительным парком грузовых автомобилей, занимало ведущие позиции в регионе и оценивалось в 30 млн евро.

Партнером Бичуча Полумысный стал в 2011 году. Тогда каждый из двух бизнесменов основал на Кипре собственную компанию: Бичуч - "А.С. Агро кэпитал лимитед", а Полумысный – "Новоагрол лимитед". Эти компании выступили соучредителями в равных долях компании "Агросвит лимитед", которая стала 100% владельцем украинского ООО АПА "Агросвит". К 2015 году Полумысный стал полноценным партнером Бичуча, получив 50% акций компании, которой с того времени он мог управлять так же, как и ее основатель.

Этим якобы и воспользовался Полумысный, когда его бизнес-партнер проходил лечение за границей. Он, как сообщает "Антикор", в апреле 2015 года, втайне от Бичуча провел собрание акционеров ООО "АПА Агросвит", на котором было принято решение о ликвидации успешной компании. Номинальная причина – заявление Полумысного, что Бичуч якобы взял неподъемный кредит. Поскольку разделить бизнес, как предполагал Полумысный, или выкупить долю бывшего партнера, не удалось – он пошел ва-банк. По данным журналистов, бизнесмен привлек своего знакомого ликвидатора Владимира Паркулаба. И вывел на счета своих фирм около 100 млн грн из "Агросвита". Эти деньги Полумысный сразу вложил в покупку элеваторов в Харьковской и Луганской областях.

Когда же Бичуч попытался вернуть ситуацию в русло законности (ведь без его ведома решение о ликвидации попросту не могло быть принято) – началась изнурительная борьба - как юридическая в судах, так и физическая – на предприятии: в прессе сообщалось о рейдерских нападениях "титушек" на офис "Агросвита" в Харькове. И реакция правоохранительных органов, как вспоминали очевидцы и участники событий, была более чем инертной…

Более того, складывалось впечатление, что Полумысный развернул против бывшего партнера мощную информационную кампанию. В интервью журналистам он рассказывал, что Александр Бичуч "слетел с катушек" и взялся банкротить успешный бизнес – в частности, приобретя за 145 млн компанию "Харьковтеплоэнерго". Нечто похожее через несколько лет о "Курганском бройлере" будет рассказывать Таранов, который, как сообщают наши источники, в период активизации пиар-кампании против птицефабрики пребывал на постоянной связи с Полумысным…

В конечном итоге свое право на собственный бизнес Александр Бичуч в судах отстоял – после ряда странных судебных решений, рейдерских атак, нескольких уголовных дел и неправомерных внесений корректировок в реестр собственности. Однако возродить компанию ему так и не удалось: по состоянию на июнь 2020 года открыто дело о банкротстве по решению суда.

От некогда преуспевающей компании осталось лишь пепелище.

Кроме "Агросвита", имя Полумысного звучит и в других историях с чужими бизнесами, при странных обстоятельствах перешедших в его собственность. К примеру, "Антикор" в своей публикации вспоминает скоропостижную кончину в 2009 году владельца ЧП "Маркос". Перед смертью бизнесмен якобы несколько раз встречался с Полумысным, к которому впоследствии, по данным издания, перешел бизнес усопшего. А двумя годами ранее покончил с собой председатель хозяйства "Лозовенька" Владимир Сазонов. Его собственность также перешла, по данным автора статьи, к Полумысному. Безусловно, мы не можем связывать бизнесмена с этими двумя трагическими смертями. Можем лишь констатировать: обстоятельства, при которых Полумысный получил в собственность активы обоих бизнесменов, достаточно туманны.

Есть и примеры посвежее. Так, в апреле 2020 года, опять-таки по не понятным причинам, вследствие смены владельцев, к Полумысному во "владение" перешла "Гусаровская птицефабрика" Балаклейского р-на Харьковской области.

И то, что произошло в марте этого года с "Курганским бройлером", вполне вписывается в, судя по всему, привычный для Полумысного стиль ведения бизнеса. Правда, до банкротства предприятия в этот раз дело не дошло.

Вот только никто не может гарантировать, что эта же ситуация, только с более печальными последствиями, не повторится завтра с какой-либо другой компанией.