Россиян на Донбассе нет? Наев раскрыл данные о наемниках "Л/ДНР" в зоне ООС

Народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", глава комитета Верховной Рады по свободе слова Нестор Шуфрич усомнился в том, присутствуют ли войска РФ на Донбассе.

Так, в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 1 ноября, политик задал соответствующий вопрос заместителю начальника Генштаба ВСУ, бывшему руководителю ООС Сергею Наеву (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вы сказали, что происходит ротация российских войск, это действительно российские войска? Потому миссия ОБСЕ с 2015 года не зафиксировала их там", – спросил он.

"Я говорил о русских войсках вдоль государственной границы в пределах Донецкой и Луганской области, там где продолжается операция ООС.

Непосредственно на временно оккупированной территории находятся бригады и другие воинские части 1 и 2 армейских корпусов [корпуса "ДНР" и "ЛНР"], которые организационно входят в состав 8-й общевойсковой армии, штаб которой находится в Ростове", – ответил военный.

Сергей Наев Антикор

От также добавил, что незаконные вооруженные формирования находятся возле линии разграничения на ротационной основе и сильного их накопления не наблюдается.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Нестор Шуфрич заявил, что если бы на Донбассе находились российские военные, граждане РФ были бы среди пленных у украинской стороны.

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