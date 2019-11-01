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1 ноября • обновлено в 23:37
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Россиян на Донбассе нет? Наев раскрыл данные о наемниках "Л/ДНР" в зоне ООС

2.2т Читать материал на украинском

Народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", глава комитета Верховной Рады по свободе слова Нестор Шуфрич усомнился в том, присутствуют ли войска РФ на Донбассе.

Так, в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 1 ноября, политик задал соответствующий вопрос заместителю начальника Генштаба ВСУ, бывшему руководителю ООС Сергею Наеву (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вы сказали, что происходит ротация российских войск, это действительно российские войска? Потому миссия ОБСЕ с 2015 года не зафиксировала их там", – спросил он.

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"Я говорил о русских войсках вдоль государственной границы в пределах Донецкой и Луганской области, там где продолжается операция ООС.

Непосредственно на временно оккупированной территории находятся бригады и другие воинские части 1 и 2 армейских корпусов [корпуса "ДНР" и "ЛНР"], которые организационно входят в состав 8-й общевойсковой армии, штаб которой находится в Ростове", – ответил военный.

Сергей Наев

Сергей Наев

Антикор

От также добавил, что незаконные вооруженные формирования находятся возле линии разграничения на ротационной основе и сильного их накопления не наблюдается.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Нестор Шуфрич заявил, что если бы на Донбассе находились российские военные, граждане РФ были бы среди пленных у украинской стороны.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Сергей Наев Нестор Шуфрич
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса видео "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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Starik Nik
Starik Nik
Обрізаний має сумніви?
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Очередно облом боевым пыдарасам укроини))))))))))))))
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
расшифрую - боевой пыдарас укроини - це боевое меньшинство. Сивоха в точку из обозвал!
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