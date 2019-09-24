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24 сентября • обновлено в 12:44
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"Стреляют не только пушки": Наев напомнил Украине о главном оружии против России

1.6т Читать материал на украинском

Борясь против российской агрессии, Украина, помимо вооруженного противостояния, должна быть не менее активна и на информационном фронте. Ведь это неотъемлемая часть гибридной войны.

Об этом в интервью "Голосу Украины" напомнил заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, бывший командующий ООС, генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Не надо забывать, что против Украины ведется гибридная война, где есть видимый вооруженный фронт и менее заметный, но не менее важный. Этот второй фронт имеет информационную, экономическую, политическую, культурологическую и другие составляющие. И если мы хотим достичь мира, каждой из них должны обеспечивать эффективное противодействие", – уверен защитник Украины.

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Информационная война

Информационная война

geopolitica.ru

Наев подчеркнул, что в этой войне Украине абсолютно нечего скрывать, за исключением сугубо военных моментов, которые нельзя разглашать для безопасности операции и успеха Украины в противодействии врагу.

"А в остальном мы должны быть открытыми и искренними в намерениях и действиях. В современных войнах стреляют не только пушки, но и информация", – напомнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты клуба "Валдай", который регулярно посещает президент России Владимир Путин, обсудили стратегию войн будущего, которая очень похожа на нынешнюю гибридную войну против Украины.

Оккупанты предложили сочетать кибернетическое воздействие на противника с разложением его морального духа соперничества. В качестве положительного примера они привели действия Русской православной церкви за рубежом.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт информационные атаки
Персона
Сергей Наев
Место
Украина
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Одной из главных ошибок адептов майдана можно считать их неумение проигрывать, что также является проявлением внутреннего бессилия. Нашим скакунам присущ комплекс личной непогрешимости, который их постоянно подводит - неумение общаться они прикрывают злобными оскорблениями, неспособность думать они заглушают выкриками патриотических мантр, отсутствие совести они заменяют "революционной", чисто большевистской целесообразностью. И так они делают постоянно, обрекая себя на новые поражения.
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Serov Oleg
Serov Oleg
врожденная тупость свидо-майданутой скотобазы не дает ей ни малейшего шанса в информ. борьбе с умными,образованными россиянами и другими народами,включая адекватных украинцев...обоз-яркий тому пример...
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Макарский Александр
Макарский Александр
А мне кажется,главные украинские вундервафли против России, це свидомость,вышиванка,гидность и томос. Ну и боевая кастрюля,куда же без неё..
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