"Стреляют не только пушки": Наев напомнил Украине о главном оружии против России

Борясь против российской агрессии, Украина, помимо вооруженного противостояния, должна быть не менее активна и на информационном фронте. Ведь это неотъемлемая часть гибридной войны.

Об этом в интервью "Голосу Украины" напомнил заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, бывший командующий ООС, генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Не надо забывать, что против Украины ведется гибридная война, где есть видимый вооруженный фронт и менее заметный, но не менее важный. Этот второй фронт имеет информационную, экономическую, политическую, культурологическую и другие составляющие. И если мы хотим достичь мира, каждой из них должны обеспечивать эффективное противодействие", – уверен защитник Украины.

Информационная война geopolitica.ru

Наев подчеркнул, что в этой войне Украине абсолютно нечего скрывать, за исключением сугубо военных моментов, которые нельзя разглашать для безопасности операции и успеха Украины в противодействии врагу.

"А в остальном мы должны быть открытыми и искренними в намерениях и действиях. В современных войнах стреляют не только пушки, но и информация", – напомнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты клуба "Валдай", который регулярно посещает президент России Владимир Путин, обсудили стратегию войн будущего, которая очень похожа на нынешнюю гибридную войну против Украины.

Оккупанты предложили сочетать кибернетическое воздействие на противника с разложением его морального духа соперничества. В качестве положительного примера они привели действия Русской православной церкви за рубежом.

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