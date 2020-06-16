Россию заподозрили в подготовке обострения на Донбассе из-за ЧВК "Газпрома"

Частная военная компания российского газового монополиста "Газпром" якобы перестала принимать в свой состав наемников, имеющих опыт участия в войне на Донбассе. В среде террористов предположили, что это может быть связано с подготовкой к очередному обострению на востоке Украины.

Ведь для этого оккупантам понадобится имеющийся резерв боевиков, объяснили на пропагандистском Telegram-канале сторонников псевдореспублик War Gonzo.

Отмечается, что в зачислении на службу всем кандидатам, имеющим в анкете данные об участии в боевых действиях на стороне "Л/ДНР", отказала ЧВК "Редут". Она обслуживает интересы "Газпрома" в Сирии (охраняет его производственные объекты), а также занимается обеспечением безопасности порта Латакия. При этом раньше якобы минимум половина личного состава этой ЧВК были либо выходцами с Донбасса, либо россиянами, воевавшими там, утверждают авторы публикации.

Кроме того, еще полусотне наемников, которые сейчас находятся в Сирии на охране объектов "Газпрома" и попадают под ближайшую ротацию, не станут продлевать контракт. Речь опять таки идет о тех, у кого за плечами опыт войны на Донбассе.

"Учитывая, что ЧВК "Редут" ранее не была замечена в подобного рода кадровой дискредитации – есть все основания полагать, что ее руководители получили четкий сигнал сверху. Ведь не секрет, что бойцы российских ЧВК, в определенном смысле являются резервом – на случай активизации боевых действий на Донбассе", – сделали вывод сторонники "Л/ДНР".

Аргументом в пользу этого предположения они назвали и недавний визит главаря "Союза "добровольцев" Донбасса" Александра Бородая в Донецк, а также инсайды о готовящейся поездке экс-помощника президента России Владислава Суркова на Донбасс. "Мы можем сделать вывод, что нас ждет во всех отношениях не скучное лето", – пишут пропагандисты террористов.

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