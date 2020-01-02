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2 января • обновлено в 07:35
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Наемники России затаились на Донбассе: в ОС сообщили подробности

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С начала суток 2 января террористы "Л/ДНР" затихли на Донбассе и не проявляли огневой активности. В то же время за минувшие сутки вооруженные формирования России три раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. В результате обстрелов один украинский воин получил ранения.

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Позиции подразделений ВСУ были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Все обстрелы наших позиций зафиксировано вблизи населенных пунктов Орехово и Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", – уточнили в ВСУ.

Наемники России затаились на Донбассе: в ОС сообщили подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в среду, 1 января, погиб украинский воин Юрий Сергеев "Гудвин". Произошло это в районе Золотого на Луганщине.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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