Наемники России затаились на Донбассе: в ОС сообщили подробности

С начала суток 2 января террористы "Л/ДНР" затихли на Донбассе и не проявляли огневой активности. В то же время за минувшие сутки вооруженные формирования России три раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. В результате обстрелов один украинский воин получил ранения.
Позиции подразделений ВСУ были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Все обстрелы наших позиций зафиксировано вблизи населенных пунктов Орехово и Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", – уточнили в ВСУ.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в среду, 1 января, погиб украинский воин Юрий Сергеев "Гудвин". Произошло это в районе Золотого на Луганщине.
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