Наемники России ударили ракетами по ВСУ: разгорелись кровавые бои

Во вторник, 17 марта, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских воинов на Донбассе из ракетного комплекса и ранили двоих военнослужащих.

Подробности боев сообщил в Facebook пресс-центр Объединенных сил. Противник использовал также минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С начала текущих суток, 18 марта, террористы успели напасть на ВСУ со станковыми противотанковыми гранатометами вблизи Марьинки.

Наемники России ударили ракетами по ВСУ УНН

Всего 17 марта наемники России 10 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 6 обстрелов, а именно:

дважды вблизи Павлополя – из 82-мм минометов – 5 мин, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

недалеко от населенного пункта Березово – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Старогнатовки – из минометов калибра 120 мм – 18 мин;

неподалеку Широкино – из 82-мм минометов – 5 мин;

рядом со Славным – из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Ситуация на Донбассе mediarnbo.org

Четыре обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

дважды в районе населенного пункта Новолуганское – из 82-мм минометов – 5 мин, а также из противотанкового ракетного комплекса;

рядом с Орехово – из минометов калибра 82 мм – 5 мин;

неподалеку Новотошковского – из 82-мм минометов – 15 мин.

Кроме этого, противник пошел на провокацию и дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта террористы ранили четырех украинских военнослужащих на Донбассе, обстреляв наши позиции из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

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