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14 мая • обновлено в 16:30
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Наемники России развязали кровавый бой на Донбассе: погиб украинский воин

14т
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В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в среду, 13 мая, российско-оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб и еще двое получили ранения.

ВСУ задействовали дежурные огневые средства и дали достойный отпор врагу, ранив трех российских оккупантов. Об этом сообщает командование Объединенных сил на странице в Facebook, одновременно выражая искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего украинского героя.

За прошедшие сутки противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Однако, как уточнил блогер, офицер ВСУ Сергей Нещадим в Twitter, оккупанты тоже понесли потери: один убит (2 ОМСБр 2 АК) и двое ранены (3 ОМСБр 1 АК).

На Донбассе погиб украинский защитник

На Донбассе погиб украинский защитник

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил пять обстрелов:

  • неподалеку Гнутово, Талаковки и Широкино – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • дважды в окрестностях Старогнатовки – из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты открывали огонь:

  • дважды вблизи Крымского – из минометов 120-го калибра, в общем выпустив 20 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • неподалеку Орехово – из 120-мм миномета, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • рядом с Катериновкой – из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе

mediarnbo.org

В то же время с 14 мая вооруженные формирования РФ уже пять раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды вел огонь у Авдеевки – с 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А неподалеку Верхнеторецкого – из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. По украинским военнослужащим, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник у Зайцево и Хутора Вольного стрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В ответ наши военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации", – информируют в штабе ООС.

За нынешние сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, российско-оккупационные войска на Донбассе во вторник, 12 мая, ударили по ВСУ из запрещенного вооружения, в результате чего один украинский защитник получил ранение.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины погибли военные ООС террористы "ДНР"
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
что значит наемники?почему не как обычно,русские окупанты?так может дело дойти и до ополченцев,это чревато..
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Сбоку с припёку подсерало Нещадим печатается как приставка утешает кастрюляголовых обезьян.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На навоз с начала месяца пошло ВСУшных алкашей 8-200 24-300, сегодня 3 рагули.
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