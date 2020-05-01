Наемники России ранили двух бойцов ООС, но получили мощный ответ

С начала суток, 1 мая, российские оккупационные войска девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Наемники РФ ранили двух украинских бойцов, но наша армия подавила огонь, заставив замолчать вражеские огневые средства.

Потери противника уточняются, сообщает пресс-центр штаба ОСС. Против украинской армии оккупанты применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

"Украинским военным была оказана первая медицинская помощь и оперативно эвакуированы в лечебные учреждения. Состояние здоровья обоих военнослужащих удовлетворительное", – говорится в сводке.

Война на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял позиции ВСУ около Богдановки и Водяного.

В районе ответственности ОТГ "Север" российские наемники вели огонь вблизи Крымского. Оккупанты обстреляли позиции ОС вблизи Южного и Новотошковского.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 апреля на войне на Донбассе не пострадал ни один украинский военнослужащий.

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