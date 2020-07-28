Наемники России пошли на провокацию на Донбассе, нарушив перемирие – штаб ООС

За минувшие сутки, 27 июля, российские оккупационные войска три раза обстреливали позиции ВСУ на Донбассе, тем самым нарушив режим прекращения огня.

Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь среди наших воинов в результате вражеских обстрелов нет, говорится в сводке ООС.

"В районе населенного пункта Водяное противник открывал огонь по позициям украинских воинов из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. У Южного совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – указано в информации.

Также враг открыл огонь около Новомихайловки. Противник применил ручные противотанковые гранатометы и совершил минирование тремя противопехотными минами ПОМ-2.

С начала суток, 28 июля, вражеские обстрелы не проводились. На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на объявление полного прекращения огня в полночь 27 июля, российские террористы на Донбассе успели дважды нарушить договоренности.