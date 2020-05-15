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16 мая • обновлено в 02:29
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Войска России напали на ВСУ на Донбассе: случилась трагедия

62.9т
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Под вечер пятницы, 15 мая, подразделения оккупационных войск России на Донбассе обстреляли позиции Объединенных сил, в результате чего двое военнослужащих получили осколочные ранения.

Враг напал на украинских защитников вблизи Орехово. Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что российско-оккупационные войска открыли огонь по ВСУ из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Войска России напали на ВСУ на Донбассе: случилась трагедия

К счастью, военнослужащих ОС оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь.

"В ответ на такие коварные и преступные действия подразделения Объединенных сил для подавления вражеского огня использовали штатное вооружение", – говорится в сообщении.

В рядах защитников добавили, что в настоящее время потери противника уточняются.

Всего 15 мая вооруженные формирования РФ два раза нарушили режим прекращения огня, применив запрещенные минскими соглашениями 120-мм минометы, а также гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 14 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. К счастью, потерь и раненых в рядах защитников Украины не было.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС террористы "ДНР"
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