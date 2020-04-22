Наемники России напали на ВСУ на Донбассе: есть убитые

Воины Объединенных сил на Донбассе мощно ответили на провокационные обстрелы со стороны российских наемников, уничтожив двух из них.

Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС на странице в Facebook. По данным украинской разведки, во вторник, 21 апреля, враг семь раз нарушил режим прекращения огня.

В частности, противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Наемники России напали на ВСУ на Донбассе

Так, четыре нарушение режима "Тишина" за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

дважды вблизи Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Старогнатовки – с автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра;

неподалеку Красногоровки – со станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили три обстрела:

вблизи Крымского и Новотошковского – с минометов калибра 120 мм – 8 мин.

неподалеку Луганского – из миномета 82-го калибра – 14 мин, а также со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 21 апреля mediarnbo.org

"Преступные действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность. Агрессивные и преступные действия противника и в дальнейшем будут получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", – информируют в штабе ООС.

В то же время отмечается, что с начала 22 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупационные войска из станковых противотанковых гранатометов обстреляли наши позиции у Богдановки. Огнем ОС немедленно прекратили враждебную провокацию. За прошедшие и нынешние сутки потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил тоже не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попало видео уничтожения позиции террористов на Донбассе воинами ВСУ. В результате защитникам удалось ликвидировать одного стрелка и уничтожить вражеский ПТРК.

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