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22 апреля • обновлено в 07:30
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Наемники России напали на ВСУ на Донбассе: есть убитые

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Воины Объединенных сил на Донбассе мощно ответили на провокационные обстрелы со стороны российских наемников, уничтожив двух из них.

Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС на странице в Facebook. По данным украинской разведки, во вторник, 21 апреля, враг семь раз нарушил режим прекращения огня.

В частности, противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Наемники России напали на ВСУ на Донбассе

Наемники России напали на ВСУ на Донбассе

Так, четыре нарушение режима "Тишина" за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • дважды вблизи Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • у Старогнатовки – с автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра;

  • неподалеку Красногоровки – со станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили три обстрела:

  • вблизи Крымского и Новотошковского – с минометов калибра 120 мм – 8 мин.

  • неподалеку Луганского – из миномета 82-го калибра – 14 мин, а также со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 21 апреля

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 21 апреля

mediarnbo.org

"Преступные действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность. Агрессивные и преступные действия противника и в дальнейшем будут получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", – информируют в штабе ООС.

В то же время отмечается, что с начала 22 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупационные войска из станковых противотанковых гранатометов обстреляли наши позиции у Богдановки. Огнем ОС немедленно прекратили враждебную провокацию. За прошедшие и нынешние сутки потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил тоже не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попало видео уничтожения позиции террористов на Донбассе воинами ВСУ. В результате защитникам удалось ликвидировать одного стрелка и уничтожить вражеский ПТРК.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" Вооруженные силы Украины ООС
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Предчувствуя свой неминуемый политический крах, МАЙДАНОВСКИЕ ОРКИ в бессильной ЗЛОБЕ пытается запугать жителей Донбасса своими ВАРВАРСКИМИ ОБСТРЕЛАМИ, тем самым погружая себя всё глубже в трясину ПРЕСТУПЛЕНИЙ перед украинским народом.
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