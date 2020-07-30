Наемники России дважды нарушили режим тишины на Донбассе

Юрий Сергиенко Расследования 18:44, 30.07.2020 Обновлено: 19:13, 30.07.2020

Вооруженные формирования России 30 июля дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, враг применил стрелковое оружие и подствольный гранатомет в районе Орехово и Новотошковского.

"В полосах ответственности большинства боевых бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. С начала текущих суток учтено 2 факта несоблюдения врагом режима "Тишина". Для провокации украинских защитников возле Орехово вооруженные формирования Российской Федерации использовали стрелковое оружие, а неподалеку Новотошковского добавился еще и выстрел из подствольного гранатомета", – сказано в сообщении.

Отмечается, что огневые провокации были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие ответный огонь не открывали. Обошлось без потерь.

Facebook штаба ООС
Facebook штаба ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, российские наемники на Донбассе 29 июля совершили один провокационный выстрел, нарушив режим прекращения огня.

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