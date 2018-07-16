Наемники РФ перебили друг друга на Донбассе: воин рассказал о жарких выходных

Террористы "Л/ДНР", находясь в состоянии алкогольного опьянения, продолжают оказывать услугу ВСУ и ликвидировать друг друга.

Несколько инцидентов произошло на выходных. Террористы пошли вразнос, получив денежное обеспечение от России, сообщил на своей странице в Facebook офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

"14 июля в одном из подразделений боевиков в районе н.п. Горловка во время употребления спиртных напитков у боевиков возникла словесная перепалка, в ходе которой один террорист застрелил другого, а другой ранил. Данный боевик арестован представителями полиции оккупационных войск и находится в камере временного содержания", - рассказал он.

"14 июля на одном из ВОПов в районе Докучаевска после употребления спиртных напитков, террорист случайно застрелил своего товарища, а поняв содеянное в этом же блиндаже покончил с собой. Командование подразделения, понимая ответственность перед российским командованием, пыталось скрыть преступления путем поджога блиндаж, взрывом боеприпасов в нем, обвинив в дальнейшем подразделения Объединенных сил", - добавил воин.

Таким образом, по его данным, за жаркие выходные в подразделениях российско-оккупационных войск, потери не на боевых позициях составили: 3 боевика погибли, 1 ранен, 1 арестован за тяжкое преступление.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Л/ДНР" нарвались на жесткий ответ Объединенных сил на Донбассе и понесли потери.