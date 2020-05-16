Наемники РФ обстреляли наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

Патруль СММ ОБСЕ на Донбассе 15 мая попал под обстрел в районе поселка Березовской Луганской области.

В отчете Специальной мониторинговой миссии сказано, что в их сторону выпустили два боеприпаса, передает "Интерфакс-Украина".

Патруль, состоящий из шести сотрудников, на двух автомобилях находился на юго-западной окраине населенного пункта Березовское, неподконтрольном Украине. Наблюдатели осуществляли мониторинг соблюдения режима прекращения огня и выполнял объявленный облет территории с помощью беспилотника.

"В 13:36 во время приземления БПЛА СММ малого радиуса действия, когда аппарат был на высоте 5 метров над землей, четверо членов патруля миссии, находившиеся у автомобилей, увидели 2 огненных неустановленных боеприпаса, которые летели в их сторону и взорвались в воздухе. Вскоре после этого они увидели и услышали 2 взрыва, а также увидели дым на высоте ориентировочно 80–100 метров над землей и на расстоянии примерно 20 метров к северо-северо-западу от своего местонахождения", – сказано в отчете.

Четверо наблюдателей укрылись в автомобилях, еще двое находились уже в них. После инцидента команда переместилась на другую позицию и продолжила мониторинг.

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