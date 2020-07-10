Наемники РФ на Донбассе ударили из тяжелой артиллерии: трое бойцов ВСУ ранены

Юрий Сергиенко Расследования 18:31, 10.07.2020 Обновлено: 18:34, 10.07.2020

Вооруженные формирования России на Донбассе применили запрещенную Минскими соглашениями тяжелую артиллерию. В результате обстрелов ранения получили трое украинских военнослужащих.

Как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, 10 июля враг 9 раз нарушил режим прекращения огня. Силы ВСУ открывали ответный огонь.

Противник применил 120-мм и 82-мм минометы, а также гранатометы разных систем, ручные станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись по позициям ООС в районе Хутора Вольного, Орехово, Новотошковского, Новолуганского, Авдеевки, Невельского.

В течение суток трое украинских военнослужащих получили ранения и были госпитализированы.

"Во время вражеских обстрелов наши защитники проявили мужество и выдержку. Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые действия противника, заставив оккупантов вернуться к соблюдению режима "тишины". Потери захватчиков уточняются", – сказано в сообщении штаба ООС.

Ситуация в зоне ООС по состоянию на 10 июля
Mediarnbo.org
Facebook штаба ООС
Facebook штаба ООС
Facebook штаба ООС

Ранее OBOZREVATEL писал, что российские наемники на Донбассе 7 раз за минувшие сутки, 9 июля, открывали огонь по украинским защитникам. При этом, ВСУ дали решительный отпор и ранили двух террористов "Л/ДНР".

Комментировать
Расследования

Смотрите также

В России заявили о создании в Украине "еще двух государств": Киев потребовал ответа

Зеленский решил обвалить курс гривни: к чему может привести новый доллар в Украине

Четыре спальни, лифт, кинозал: Зеленский переехал на элитную "дачу Ющенко". Фото

Зеленский начал жить на президентской даче в Конча-Заспе. Прямо сейчас

Военные объяснили вычерпывание луж перед приездом Зеленского