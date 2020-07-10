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Наемники РФ на Донбассе ударили из тяжелой артиллерии: трое бойцов ВСУ ранены

Юрий Сергиенко
Расследования
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Наемники РФ применили тяжелую артиллерию против ВСУ

Наемники РФ применили тяжелую артиллерию против ВСУ. Фото focus.ua.

Вооруженные формирования России на Донбассе применили запрещенную Минскими соглашениями тяжелую артиллерию. В результате обстрелов ранения получили трое украинских военнослужащих.

Как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, 10 июля враг 9 раз нарушил режим прекращения огня. Силы ВСУ открывали ответный огонь.

Противник применил 120-мм и 82-мм минометы, а также гранатометы разных систем, ручные станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись по позициям ООС в районе Хутора Вольного, Орехово, Новотошковского, Новолуганского, Авдеевки, Невельского.

В течение суток трое украинских военнослужащих получили ранения и были госпитализированы.

"Во время вражеских обстрелов наши защитники проявили мужество и выдержку. Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые действия противника, заставив оккупантов вернуться к соблюдению режима "тишины". Потери захватчиков уточняются", – сказано в сообщении штаба ООС.

Ситуация в зоне ООС по состоянию на 10 июля

Ситуация в зоне ООС по состоянию на 10 июля Mediarnbo.org

Facebook штаба ООС

Facebook штаба ООС

Facebook штаба ООС

Facebook штаба ООС

Facebook штаба ООС

Facebook штаба ООС

Ранее OBOZREVATEL писал, что российские наемники на Донбассе 7 раз за минувшие сутки, 9 июля, открывали огонь по украинским защитникам. При этом, ВСУ дали решительный отпор и ранили двух террористов "Л/ДНР".

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