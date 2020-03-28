Наемники Путина устроили подлый обстрел на Донбассе: ВСУ отбили атаку

В пятницу, 27 марта, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе потерь среди украинских защитников не было.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы в ООС УНН

Семь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

Вблизи Талаковки враг выпустил шесть мин с 82-мм миномета, а также использовал станковый противотанковый гранатомет.

По защитникам Павлополя противник вел огонь из миномета калибра 82 мм с использованием трех мин, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Водяного враг совершил обстрел из противотанкового ракетного комплекса, а вблизи Богдановки – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пески зафиксировано два обстрела из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

У Старогнатовки – с автоматического станкового гранатомета.

Карта mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы пять раз стреляли вблизи населенного пункта Мироновский, по защитникам Южного, неподалеку Луганского и вблизи Троицкого.

"На все вражеские обстрелы военнослужащие Объединенных сил отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств. Огнем подразделения прекратили все вооруженные провокации противника", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL ранее, российские оккупационные войска пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Никто из украинских защитников за сутки, 26 марта, не погиб и не получил ранения.

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