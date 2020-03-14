Наемники Путина устроили подлую провокацию на Донбассе: ранен боец ВСУ

В пятницу, 13 марта, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе получил ранения один украинский защитник.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы в ООС korrespondent.net

Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

два раза вблизи населенного пункта Лебединское – с минометов калибра 82 мм враг выпустил 11 мин, а также противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с населенным пунктом Славное –– из станкового противотанкового гранатомета – 5 выстрелов, а также противник осуществил обстрел из крупнокалиберного пулемета;

неподалеку Новомихайловки –– из станкового противотанкового гранатомета – 6 выстрелов, а также противник вел огонь из стрелкового оружия.

Карта mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы два раза стреляли рядом с Ореховым и вблизи Крымского.

"Кроме этого, противник осуществил обстрел из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины", – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что такие провокационные действия вооруженных формирований РФ очевидно имеют цель заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в срыве Минских договоренностей.

Как писал OBOZREVATEL ранее, за период с 6 по 12 марта в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 50 обстрелов украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Погибло четверо украинских военнослужащих, ранения получили 22 бойца.

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