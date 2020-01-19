Наемники Путина устроили подлость на Донбассе: один боец ВСУ погиб, 10 ранены

В субботу, 18 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий. Еще десять наших защитников получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ОС на странице в Facebook. По данным военных, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенного Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия.

Иллюстрация. Война на Донбассе Соцсети

В частности четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

вблизи населенного пункта Пески – из стрелкового оружия;

рядом с Красногоровкой – со станкового противотанкового гранатомета (16 выстрелов) и вооружения БМП-1;

неподалеку Павлополя – с БПЛА противник сбросил 2 гранатометных выстрела ВОГ-17 калибра 30 мм;

в районе населенного пункта Васильевка – из стрелкового оружия.

Кроме этого, из минометов калибра 120 мм – 27 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Также в ООС отметили, что с начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь с нашей стороны, к счастью, нет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 января вражеский снайпер убил 24-летнего воина Вооруженных сил Украины Алексея Кучкина. Мужчина был родом из Харьковщины.

Также погиб 24-летний Алексей Василевский. Боец "Штаба национальной защиты" умер от пули снайпера.

16 января, террористы "Л/ДНР" 9 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.

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