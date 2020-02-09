Наемники Путина устроили минометный обстрел: ранен боец ВСУ

В воскресенье, 9 февраля, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе пострадал один украинский защитник.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС во время вечернего брифинга, уточнив, что вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток пять раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции из запрещенных артиллерийских систем калибра 152 мм, 122 мм и минометов 82 мм, а также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы дважды стреляли вблизи Лебединского. В частности, было выпущено 10 мин из 82-мм миномета, а также использовались гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано три обстрела:

рядом с Новолуганским – 2 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

недалеко от населенного пункта Троицкое – 3 выстрела из станкового противотанкового гранатомета;

в районе населенного пункта Орехово – 10 снарядов из ствольной артиллерии калибра 152 мм, 21 снаряд из калибра 122 мм.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне террористы ударили минами по позициям украинских защитников.

Ранее разведка выяснила, что террористы стягивают новую технику к линии разграничения и устраивают провокации для ВСУ, стреляя из жилых кварталов.

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