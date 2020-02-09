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9 февраля • обновлено в 21:25
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Наемники Путина устроили минометный обстрел: ранен боец ВСУ

1.3т
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В воскресенье, 9 февраля, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе пострадал один украинский защитник.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС во время вечернего брифинга, уточнив, что вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток пять раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции из запрещенных артиллерийских систем калибра 152 мм, 122 мм и минометов 82 мм, а также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Хвиля

Новости
В ОРДЛО снова признались в обстрелах городов Донбасса

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы дважды стреляли вблизи Лебединского. В частности, было выпущено 10 мин из 82-мм миномета, а также использовались гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Наемники Путина устроили минометный обстрел: ранен боец ВСУ

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано три обстрела:

  • рядом с Новолуганским – 2 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • недалеко от населенного пункта Троицкое – 3 выстрела из станкового противотанкового гранатомета;

  • в районе населенного пункта Орехово – 10 снарядов из ствольной артиллерии калибра 152 мм, 21 снаряд из калибра 122 мм.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне террористы ударили минами по позициям украинских защитников.

Ранее разведка выяснила, что террористы стягивают новую технику к линии разграничения и устраивают провокации для ВСУ, стреляя из жилых кварталов.

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Читайте все новости по теме "Перемирие на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Дмитрий Гриневич
Темы
Перемирие на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
террористы "ДНР"
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Golan Sim
Golan Sim
Предчувствуя свой политический крах, МАЙДАНОВСКИЕ НАЦИСТЫ в бессильной ЗЛОБЕ пытается запугать жителей Донбасса своими ВАРВАРСКИМИ ОБСТРЕЛАМИ, тем самым погружая себя всё глубже в трясину ПРЕСТУПЛЕНИЙ перед украинским народом.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Почему отключили комментарии в новости про засыпанную землёй АТОшную мразь? Я хотел выразить соболезнования. Кстати, родственники уже попросили его не откапывать, чтоб не тратиться на погребение?
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Как же не трагедия?
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав, Модер, каким надо быть идиотом, чтоб воткнуть в фильтр слово П О Х О Р О Н Ы?
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