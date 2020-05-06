Наемники Путина устроили минометную атаку на Донбассе: много раненых

Во вторник, 5 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего один украинский воин получил ранение, а еще один – боевое травмирование.

Однако в ответ ВСУ ранили не менее двух российских оккупантов. Об этом информирует штаб ООС на странице в Facebook.

Уточненные данные по поводу потерь террористов обнародовал в Twitter и офицер ВСУ Сергей Нещадим. "В течение 05.05 потери "орков" составили 2 человека, а именно: "300" – 1 – 11 ОМСП, 1 – 4 омсбр", – отметил он.

Противник, как всегда, обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил десять обстрелов позиций ОС:

дважды неподалеку Невельского – с 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

два раза по окрестностям Богдановки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также минометов 82-го калибра – 14 мин;

возле Павлополя, Славного, Марьинки, Старогнатовки и дважды вблизи Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Кроме этого, вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали", – информируют в штабе ООС.

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 5 мая mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники огонь открывали пять раз:

дважды вблизи Орехово – из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия;

возле Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

два раза неподалеку Южного – с минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

"Преступные действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала этих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник с ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял позиции ВСУ у Авдеевки. К счастью, потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил тоже не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Протягом 05.05 втрати орків склали 2 особи, а саме:

"300" - 1 – 11 омсп,

1 – 4 омсбр.

За уточненими даними втрати орків за 02.05 додатково склали 2 особи, "300" зі складу 6 омсп 2АК.#200_бригада — Сергей Нещадим (@nevedimka123) May 6, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 мая один украинский военный получил ранение в результате обстрела российских оккупантов на Донбассе. При этом был ликвидирован один российский оккупант и по крайней мере двое ранены.

Также наемники России запустили неуправляемую авиационную ракету по жилым кварталам на Донбассе.

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