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27 апреля • обновлено в 15:03
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Наемники Путина устроили "ад" на Донбассе: ранены двое воинов ВСУ

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Российско-оккупационные войска еще с ночи 27 апреля начали обстреливать позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего ранения получили двое украинских защитников.

Воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебные учреждения. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что у населено пункта Южное противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, осколок от которого и поразил одного бойца ВСУ.

На Донбассе ранены украинские защитники

На Донбассе ранены украинские защитники

Тогда как еще один украинский герой был ранен в результате вражеского обстрела недалеко от населенного пункта Крымское. Там российские наемники применили против ОС гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", – заверили в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 апреля наемники России на Донбассе ударили по ВСУ из страшного оружия, за что получили мощный ответ от украинских воинов.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" Вооруженные силы Украины ООС
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Яка сумна новина...)))
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Яка сумна новина...)))
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Расследования

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