Наемники Путина ударили с воздуха по ВСУ на Донбассе: у Украины потери

Расследования 15:07, 2.05.2020 Обновлено: 15:29, 2.05.2020

В субботу, 2 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз обстреляли украинских защитников вблизи населенного пункта Гнутово в Донецкой области.

Как сообщил пресс-центр Операции объединенных сил, противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями ВСУ.

Силы ООС дали захватчикам адекватный ответ
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В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

"Такие коварные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ", – говорится в сообщении.

Потери противника пока уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ уничтожили ПТРК террористов и стрелка на Донбассе.

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