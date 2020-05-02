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3 мая • обновлено в 22:19
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Наемники Путина ударили с воздуха по ВСУ на Донбассе: у Украины потери

11.8т
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В субботу, 2 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз обстреляли украинских защитников вблизи населенного пункта Гнутово в Донецкой области.

Как сообщил пресс-центр Операции объединенных сил, противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями ВСУ.

Силы ООС дали захватчикам адекватный ответ

Силы ООС дали захватчикам адекватный ответ

Иллюстрация

В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

"Такие коварные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ", – говорится в сообщении.

Потери противника пока уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ уничтожили ПТРК террористов и стрелка на Донбассе.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс война
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Клешнев Егор
Клешнев Егор
Вас послушать, так можно подумать, что ваши ВФУ бессмертные. Бред.
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . ипанутым донбасЫтам на заметку. . . первая украинская организация называлась "Головна Руська Рада" . . . Львов, 1848 г. . . . выходит . . .касапы - самозванцы по жизни . . . и финно-угры - по титульной нации
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Wick John
Wick John
Дубовик Леон, свиньи безмозглые верните территории подаренные москалями и совком
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