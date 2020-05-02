Наемники Путина ударили с воздуха по ВСУ на Донбассе: у Украины потери

В субботу, 2 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз обстреляли украинских защитников вблизи населенного пункта Гнутово в Донецкой области.
Как сообщил пресс-центр Операции объединенных сил, противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями ВСУ.
Силы ООС дали захватчикам адекватный ответ
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В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.
"Такие коварные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ", – говорится в сообщении.
Потери противника пока уточняются.
Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ уничтожили ПТРК террористов и стрелка на Донбассе.
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