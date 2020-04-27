Наемники Путина ударили по ВСУ из страшного оружия и поплатились

Ни один украинский воин не погиб и не был ранен в результате вражеских обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе 26 апреля.

Оккупанты 11 раз обстреляли позиции Объединенных сил и нарвались на мощный ответ – потери противника уточняются. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что за прошедшие сутки российские наемники применили против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружение боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Война на Донбассе

Восемь нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

дважды у Лебединского – из вооружения БМП-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды в районе Широкино – с зенитной установки ЗУ-23-2, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов;

утром и вечером недалеко от Богдановки – с миномета 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Новотроицкого – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

рядом со Старогнатовкой – из автоматического станкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ осуществили три обстрела:

неподалеку Новотошковского – из минометов 82-го калибра – 9 мин;

вблизи Хутора Вольного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

ночью у Крымского выпустили шесть артиллерийских снарядов 152-го калибра.

"Наши военнослужащие из имеющихся огневых средств давали оккупационным подразделениям достойный отпор на каждый обстрел. Вовремя и жестко пресекали преступную вооруженную активность. Все попытки захватчиков дестабилизировать ситуацию и в дальнейшем будут получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", – уверяют в штабе ООС.

Отмечается, что с начала этих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник со 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции ОС у Катериновки. В ответ на нарушение наши воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.

За нынешние сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил тоже не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 апреля оккупанты были сверхактивными, открыв огонь по украинским бойцам 16 раз. Один из защитников был ранен, но в ответ военные ликвидировали четырех террористов и еще пятерых ранили.