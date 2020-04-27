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27 апреля • обновлено в 07:38
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Наемники Путина ударили по ВСУ из страшного оружия и поплатились

1.3т
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Ни один украинский воин не погиб и не был ранен в результате вражеских обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе 26 апреля.

Оккупанты 11 раз обстреляли позиции Объединенных сил и нарвались на мощный ответ – потери противника уточняются. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что за прошедшие сутки российские наемники применили против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружение боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Восемь нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • дважды у Лебединского – из вооружения БМП-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • дважды в районе Широкино – с зенитной установки ЗУ-23-2, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов;

  • утром и вечером недалеко от Богдановки – с миномета 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Новотроицкого – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • рядом со Старогнатовкой – с автоматического станкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ осуществили три обстрела:

  • неподалеку Новотошковского – из минометов 82-го калибра – 9 мин;

  • вблизи Хутора Вольного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • ночью у Крымского выпустили шесть артиллерийских снарядов 152-го калибра.

"Наши военнослужащие из имеющихся огневых средств давали оккупационным подразделениям достойный отпор на каждый обстрел и вовремя и жестко пресекали преступную вооруженную активность. Все попытки захватчиков дестабилизировать ситуацию и в дальнейшем будут получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", – уверяют в штабе ООС.

Отмечается, что с начала этих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник со 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции ОС у Катериновки. В ответ на нарушение наши воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.

За нынешние сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил тоже не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 апреля оккупанты были сверхактивными, открыв огонь по украинским бойцам 16 раз. Один из защитников был ранен, но в ответ военные ликвидировали четырех террористов и еще пятерых ранили.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" ООС Вооруженные силы Украины
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