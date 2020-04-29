Наемники Путина убили воина ВСУ на Донбассе: развязался кровавый бой

Во вторник, 28 апреля, российские оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов с тяжелой артиллерии погиб один защитник Украины.

В ответ военнослужащие ВСУ ранили не менее двух оккупантов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook.

За прошедшие сутки противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Террористы на Донбассе убили украинского воина

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза вел огонь по позициям ОС:

неподалеку Каменки – из миномета 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Опытного – с ручного противотанкового гранатомета;

вблизи Павлополя – с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом со Старогнатовкой – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, Минские договоренности по отводу тяжелых вооружений российско-оккупационные войска многократно нарушали и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

трижды у Крымского – из минометов 120-го калибра выпустили 30 мин. Также враг использовал гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберные пулеметы;

вечером вблизи этого же населенного пункта – с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Хутора Вольный – из артиллерийских систем калибра 152 мм и 82 мм минометов;

у Попасной – из минометов 82-го калибра – 6 мин, а также со станковых и ручных противотанковых гранатометов, вечером и из стрелкового оружия;

в окрестностях Орехового – из минометов калибра 120 мм и 82 мм – 9 мин;

неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи пгт Новотошковское – выпустили 25 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм, а затем с минометов калибра 120 мм;

неподалеку Зайцевого – из минометов 82-го калибра, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды в районе участка разведения №3 Богдановка – Петровское – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ситуация в зоне ООС на Донбассе 28 апреля

Кроме последнего пункта, где украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины, во всех других случаях военнослужащие из состава Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали решительный ответ на все преступные действия противника.

"После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от дальнейших провокаций украинских подразделений", – сообщили в штабе ООС.

При этом с начала этих суток российские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня. Противник со станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции у Верхнеторецкого, а из минометов 82-го калибра вел огонь рядом с Новотошковским. К счастью, потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил тоже не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 апреля российские оккупационные войска девять раз обстреляли позиции ОС на Донбассе. ВСУ уничтожили двух оккупантов и ранили еще трех. В то же время террористы нанесли ран двум украинским защитникам.