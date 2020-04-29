Наемники Путина убили воина ВСУ на Донбассе: развязался кровавый бой
Во вторник, 28 апреля, российские оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов с тяжелой артиллерии погиб один защитник Украины.
В ответ военнослужащие ВСУ ранили не менее двух оккупантов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook.
За прошедшие сутки противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза вел огонь по позициям ОС:
неподалеку Каменки – из миномета 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
у Опытного – с ручного противотанкового гранатомета;
вблизи Павлополя – с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
рядом со Старогнатовкой – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме этого, Минские договоренности по отводу тяжелых вооружений российско-оккупационные войска многократно нарушали и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
трижды у Крымского – из минометов 120-го калибра выпустили 30 мин. Также враг использовал гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберные пулеметы;
вечером вблизи этого же населенного пункта – с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Хутора Вольный – из артиллерийских систем калибра 152 мм и 82 мм минометов;
у Попасной – из минометов 82-го калибра – 6 мин, а также со станковых и ручных противотанковых гранатометов, вечером и из стрелкового оружия;
в окрестностях Орехового – из минометов калибра 120 мм и 82 мм – 9 мин;
неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды вблизи пгт Новотошковское – выпустили 25 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм, а затем с минометов калибра 120 мм;
неподалеку Зайцевого – из минометов 82-го калибра, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
дважды в районе участка разведения №3 Богдановка – Петровское – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме последнего пункта, где украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины, во всех других случаях военнослужащие из состава Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали решительный ответ на все преступные действия противника.
"После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от дальнейших провокаций украинских подразделений", – сообщили в штабе ООС.
При этом с начала этих суток российские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня. Противник со станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции у Верхнеторецкого, а из минометов 82-го калибра вел огонь рядом с Новотошковским. К счастью, потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил тоже не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.
Как сообщал OBOZREVATEL, 27 апреля российские оккупационные войска девять раз обстреляли позиции ОС на Донбассе. ВСУ уничтожили двух оккупантов и ранили еще трех. В то же время террористы нанесли ран двум украинским защитникам.