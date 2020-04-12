Наемники Путина убили украинского защитника в Вербное воскресенье: еще один ранен

Российские наемники на Донбассе в Вербное воскресенье, 12 апреля, убили украинского воина. Еще один наш защитник получил боевое поражения.

Несмотря на большой христианский праздник, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Об этом информирует штаб ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что враг открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений Объединенных сил, базирующихся на Луганщине.

Наемники России убили украинского воина на Донбассе

"Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя", – говорится в сообщении.

В ВСУ заверили, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными и за свои преступлении действия враг понесет заслуженное наказание

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России 11 апреля 8 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе, в результате чего ранения получили трое украинских военных. При этом наши воины огнем приструнили противника и ранили семерых оккупантов.