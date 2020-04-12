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12 апреля • обновлено в 12:42
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Наемники Путина убили украинского защитника в Вербное воскресенье: еще один ранен

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Российские наемники на Донбассе в Вербное воскресенье, 12 апреля, убили украинского воина. Еще один наш защитник получил боевое поражения.

Несмотря на большой христианский праздник, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Об этом информирует штаб ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что враг открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений Объединенных сил, базирующихся на Луганщине.

Наемники России убили украинского воина на Донбассе

Наемники России убили украинского воина на Донбассе

"Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя", – говорится в сообщении.

В ВСУ заверили, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными и за свои преступлении действия враг понесет заслуженное наказание

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России 11 апреля 8 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе, в результате чего ранения получили трое украинских военных. При этом наши воины огнем приструнили противника и ранили семерых оккупантов.

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Автор
Марина Лисничук
Место
Украина
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
это сделали благородные ополченци,как в Сирии,или достойные моджахеды,как их звали пафосно тридцать лет назад еще,западные партнеры,сегодня почему то они их зовут не красиво,почему так?
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hunt andres
hunt andres
Еще одного "приструнщика" приструнили:-)
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Мёртвые сраму неймут . Зря он поехал воевать . Теперь ему уже всё равно а родственникам горе .
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