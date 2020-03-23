Наемники Путина развязали новые бои на Донбассе и получили "по зубам"

В воскресенье, 22 марта, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских воинов из запрещенного "Минском" оружия.

Подробности боев сообщил в Facebook пресс-центр Операции Объединенных сил.

Так, оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

неподалеку Водяного – с 82-мм минометов – 5 мин;

вблизи Павлополя – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Березово – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Ситуация на Донбассе

Отмечается, что подразделения Объединенных сил применили дежурные огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было. 23 марта оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее штаб ООС заявил, что в течение недели потери российско-оккупационных войск на Донбассе составили 13 человек, еще 22 получили ранения.

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